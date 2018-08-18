У Баканова побачили, що комунальники Кличка виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30%



Слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області у серпні відкрили кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств і службовими особами приватних фірм створили схему з привласнення і розтрати бюджетних коштів. Про це свідчать ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.



Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались комунальними підприємствами Києва – «Житлоінвестбуд-УКБ» і «Спецжитлофонд».



За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями «попередні договори купівлі-продажу квартир», у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Фірми гроші за квартири не сплачували.



Натомість ці компанії підшукували реальних покупців, які за договором «переуступки права вимоги» сплачували: 1) суму, зазначену у «попередньому договорі», на користь комунальних підприємств та 2) 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.



Таким чином у 2016-2019 роках «Житлоінвестбуд-УКБ» уклав «попередні договори купівлі-продажу квартир» з 36 компаніями-посередниками, а «Спецжитлофонд» – з 19. Перелік компаній дивіться нижче.



11 вересня суд надав слідчим доступ до оригіналів договорів, укладених комунальниками з посередниками.



Відзначимо, що це один із епізодів, які СБУ розслідує у вказаному кримінальному провадженні № 42019100000000481 від 06.08.2019 за ч.3 ст.191 КК України.



За другим епізодом розслідуються обставини перемоги ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на «розіграних» тендерах комунальних підприємств КМДА (КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва») щодо будівництва та реконструкції житлових будинків і доріг (автошляхів) на загальну суму 521,59 млн грн. А також – у закупівлях на 7,09 млрд грн, які провели КП «Спецжитлофонд» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» у 2017-2018 роках щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, житлових будинків, будівництва каналізації та каналізаційного колектору.



Справа СБУ була відкрита у серпні, коли спецслужбу очолив колишній директор ТОВ “Квартал 95” Іван Баканов. Представник президентської партії “Слуга народу” Олександр Ткаченко та голова Офісу президента Андрій Богдан висловлювали свої амбіції щодо крісла мера Києва, яке нині займає Віталій Кличко.



ТОВ «Еко-Буд-Трейд» було засноване у грудні 2014 р., його власниками були житель Кіровограду Юрій Венжик і Дмитро Кириченко з села Росава на Київщині. 20 грудня 2015 р. фірма змінила власника і директора, ним став киянин Максим Половко, який через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до екс-директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Вячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».



Як відомо, Вячеслав Непоп очолював КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з 2002 по 2018 р. 27 липня 2018 року він був призначений заступником голови КМДА Віталія Кличка.



КП «Спецжитлофонд» з 2016 року очолює депутат Київради від фракції БПП Володимир Шарій.



За даними слідства, КП «Житлоінвестбуд-УКБ» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:



ТОВ «Миколаївське Сільськогосподарське-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476725),

ТОВ «БК «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 40848812),

ТОВ «Аква-Технік» (код ЄДРПОУ 39780112),

ТОВ «Виробниче підприємство «Елкор» (код ЄДРПОУ 39639319),

ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 38979107),

ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488),

ТОВ «Лондрі сервіс» (код ЄДРПОУ 38734971),

ТОВ «Укрпромжитлобуд» (код ЄДРПОУ 38657358),

ТОВ «Комстейт» (код ЄДРПОУ 38213622),

Обслуговуючий Кооператив «Горизонт Сервіс» (код ЄДРПОУ 36832602),

ТОВ «Рекламно- інформативне агентство «Гранд сіті» (код ЄДРПОУ 35619681),

ТОВ «Маєтокінвест» (код ЄДРПОУ 34493399),

Фемерське господарство «Ян-агро» (код ЄДРПОУ 34131782),

ТОВ «Євростиль-с» (код ЄДРПОУ 33544384),

Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),

ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ізолітсервіс» (код ЄДРПОУ 31202038),

ТОВ «Будівельна Компанія «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387),

ТОВ «Будматеріали-вторресурси» (код ЄДРПОУ 30550615),

Дочірнє підприємство «Фільман Гмбх» (код ЄДРПОУ 30313805),

СТ «Інбуд» (код ЄДРПОУ 25661122),

Федорівська приватна аптека (код ЄДРПОУ 22749388),

ТОВ «Спільне підприємство з іноземними інвестиціями «Украфлора» (код ЄДРПОУ 20006298),

ТОВ «Комінвєст» (код ЄДРПОУ 18019170),

ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332),

ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),

ТОВ «Кальбет хаус» (код ЄДРПОУ 38934781),

ТОВ «Євро клуб» (код ЄДРПОУ 37856713),

ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189),

ТОВ «Автогран» (код ЄДРПОУ 36474069),

ТОВ «Хрістіан дерр» (код ЄДРПОУ 3378351),

ТОВ «Комерційно-виробниче підприємство «Змішторг» (код ЄДРПОУ 30682221),

ТОВ «Ванбуд» (код ЄДРПОУ 25405583),

ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218),

ТОВ «БК «Азур Груп» (код ЄДРПОУ 37312682),

ТОВ «Прімекс-ніка» (код ЄДРПОУ 30521888),

Дочірнє підприємство «Центр технологій «Поліграм» (код ЄДРПОУ 32498400).

За даними слідства, КП «Спецжитлофонд» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:



ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002),

ТОВ «Юфт» (код ЄДРПОУ 38735556),

ТОВ «Роял бiлдiнгс девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38387649),

ТОВ «Руссоль-Україна» (код ЄДРПОУ 37653064),

ТОВ «Зеніт-Авто» (код ЄДРПОУ 34879554),

ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996),

Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),

ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259),

ТОВ «Скайбуд групп» (код ЄДРПОУ 39861149),

ТОВ «Варда Спецбуд монтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),

ТОВ «Проектно-виробничий центр «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813),

ТОВ «Транс-Аерохендлінг» (код ЄДРПОУ 38742485),

ПАТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492),

ТОВ «Графенплюс» (код ЄДРПОУ 41494045),

ТОВ «ЕК-Пропертi» (код ЄДРПОУ 42328516),

ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин» (код ЄДРПОУ 00717867),

ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),

ТОВ «Трансторг ЮА» (код ЄДРПОУ 41951849),

ТОВ «Норяй Енерджi Україна» (код ЄДРПОУ 40783017).