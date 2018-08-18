Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку
Еще в далёком 2002 году когда Столица Групп впринципе еще не существовало было запланировано закручивать линию влево в сторону леса, а не жилой застройки: http://piccy.info/view3/13420604/326174 ... ecf7/orig/ Так придумали потому что возле базы мусоровозов должно было строиться электродепо для поездов метро. Сейчас же что бы не было нытья что метро строят к новостройкам поправили трассу и сделали её ближе к старой застройке, но недовольные все равно есть
airmax78 написав:Ну вот проложи сейчас метро на Трою и что, что-то изменится? ВВП вырастет, появятся новые рабочие места? Вообще ничего. Там уже все застроено. Жили без метро 40 лет и еще 140 проживу
Не все поймут Ваш "тонкий" троллинг При этом Вы забыли написать, что упадут продажи автомобилей и топлива к ним, реже будут укладывать новый асфальт на дорогах, не потребуется новый мост ( очередной) через Днепр. Вывод: метро в Киеве приведет к тотальной безработице и падению ВВП
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
как по мне, пусть съедят друг друга Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку https://youtu.be/pEdIHOwECLA?t=1282
Сюжет крайне манипулятивный, однобокий, во многом лживый (да!) и рассчитанный на незнакомых с темой людей. Как, впрочем, многое, что выходит сейчас на канале Г+Г... ой, простите, 1+1.
Теперь о метро. Как бывший житель Виноградаря с 1977 до 2008 года хорошо помню все разговоры о метро и обсуждаемые проекты. Были разные варианты, где строить конечную станцию. Но практически все они предполагали, что ветка будет идти вдоль проспекта Правды. То есть как и сейчас. То есть утверждение, что под кого-то что-то переделали - как минимум передергивание.
Далее. В сюжете на карте поставлены домики, где якобы проживает эта тетка, которая общается с "корреспондентом" (именно в кавычках), и где якобы живет большинство жителей Виноградаря. Только вот домики поставили аж на Ветряных Горах, уже за Виноградарем, практически в частном секторе. А основная масса жителей массива Виноградарь живет немного не там Ну и сама тетка ходит возле новостроев (2003-2004 год) на улице Порика, а не там, где якобы живет и где поставили домики.
Ну и еще в сюжете масса нестыковок и однобокостей.
ЗЫ. Никого не собираюсь защищать. Мало того, уверен, что застройщики влияют на принятие решений при строительстве транспортных коммуникаций и прочего, т.к. это повышает прибыльность строительства. Но когда видишь такие однобокие заказные "репортажи" - злость берет.
ЗЗЫ. И это я заметил манипуляции только с точки зрения локации. Если набросы касательно земли - такой же достоверности, то... сами понимаете.