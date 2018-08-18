Додано: Вів 01 жов, 2019 11:27

Serg-ik написав: Santehnik написав: Изначальная трассировка была в интересах Варшавского:

https://imgclf.112.ua/original/2017/02/ ... 1487760457

https://tov-tob.livejournal.com/142024.html

Потом её поменяли к текущему виду.

То просто Вавриша и его корешей бомбит что Сага пролетела мимо этого жирнейшего участка, вот и выходят теперь такие сюжеты) Изначальная трассировка была в интересах Варшавского:... 1487760457Потом её поменяли к текущему виду.То просто Вавриша и его корешей бомбит что Сага пролетела мимо этого жирнейшего участка, вот и выходят теперь такие сюжеты)

как по мне, пусть съедят друг друга

Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку

https://youtu.be/pEdIHOwECLA?t=1282 как по мне, пусть съедят друг другаСюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку

Сюжет крайне манипулятивный, однобокий, во многом лживый (да!) и рассчитанный на незнакомых с темой людей. Как, впрочем, многое, что выходит сейчас на канале Г+Г... ой, простите, 1+1.Теперь о метро. Как бывший житель Виноградаря с 1977до 2008 года хорошо помню все разговоры о метро и обсуждаемые проекты. Были разные варианты, где строить конечную станцию. Но практически все они предполагали, что ветка будет идти вдоль проспекта Правды. То есть как и сейчас. То есть утверждение, что под кого-то что-то переделали - как минимум передергивание.Далее. В сюжете на карте поставлены домики, где якобы проживает эта тетка, которая общается с "корреспондентом" (именно в кавычках), и где якобы живет большинство жителей Виноградаря. Только вот домики поставили аж на Ветряных Горах, уже за Виноградарем, практически в частном секторе. А основная масса жителей массива Виноградарь живет немного не тамНу и сама тетка ходит возле новостроев (2003-2004 год) на улице Порика, а не там, где якобы живет и где поставили домики.Ну и еще в сюжете масса нестыковок и однобокостей.ЗЫ. Никого не собираюсь защищать. Мало того, уверен, что застройщики влияют на принятие решений при строительстве транспортных коммуникаций и прочего, т.к. это повышает прибыльность строительства. Но когда видишь такие однобокие заказные "репортажи" - злость берет.ЗЗЫ. И это я заметил манипуляции только с точки зрения локации. Если набросы касательно земли - такой же достоверности, то... сами понимаете.