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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1885188618871888>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку

Еще в далёком 2002 году когда Столица Групп впринципе еще не существовало было запланировано закручивать линию влево в сторону леса, а не жилой застройки:
http://piccy.info/view3/13420604/326174 ... ecf7/orig/
Так придумали потому что возле базы мусоровозов должно было строиться электродепо для поездов метро. Сейчас же что бы не было нытья что метро строят к новостройкам поправили трассу и сделали её ближе к старой застройке, но недовольные все равно есть
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну вот проложи сейчас метро на Трою и что, что-то изменится? ВВП вырастет, появятся новые рабочие места? Вообще ничего. Там уже все застроено. Жили без метро 40 лет и еще 140 проживу

Не все поймут Ваш "тонкий" троллинг
При этом Вы забыли написать, что упадут продажи автомобилей и топлива к ним, реже будут укладывать новый асфальт на дорогах, не потребуется новый мост ( очередной) через Днепр. Вывод: метро в Киеве приведет к тотальной безработице и падению ВВП
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:27

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Изначальная трассировка была в интересах Варшавского:
https://imgclf.112.ua/original/2017/02/ ... 1487760457
https://tov-tob.livejournal.com/142024.html
Потом её поменяли к текущему виду.
То просто Вавриша и его корешей бомбит что Сага пролетела мимо этого жирнейшего участка, вот и выходят теперь такие сюжеты)

как по мне, пусть съедят друг друга
Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку
https://youtu.be/pEdIHOwECLA?t=1282

Сюжет крайне манипулятивный, однобокий, во многом лживый (да!) и рассчитанный на незнакомых с темой людей. Как, впрочем, многое, что выходит сейчас на канале Г+Г... ой, простите, 1+1.

Теперь о метро. Как бывший житель Виноградаря с 1977 :) до 2008 года хорошо помню все разговоры о метро и обсуждаемые проекты. Были разные варианты, где строить конечную станцию. Но практически все они предполагали, что ветка будет идти вдоль проспекта Правды. То есть как и сейчас. То есть утверждение, что под кого-то что-то переделали - как минимум передергивание.

Далее. В сюжете на карте поставлены домики, где якобы проживает эта тетка, которая общается с "корреспондентом" (именно в кавычках), и где якобы живет большинство жителей Виноградаря. Только вот домики поставили аж на Ветряных Горах, уже за Виноградарем, практически в частном секторе. А основная масса жителей массива Виноградарь живет немного не там :) Ну и сама тетка ходит возле новостроев (2003-2004 год) на улице Порика, а не там, где якобы живет и где поставили домики.

Ну и еще в сюжете масса нестыковок и однобокостей.

ЗЫ. Никого не собираюсь защищать. Мало того, уверен, что застройщики влияют на принятие решений при строительстве транспортных коммуникаций и прочего, т.к. это повышает прибыльность строительства. Но когда видишь такие однобокие заказные "репортажи" - злость берет.

ЗЗЫ. И это я заметил манипуляции только с точки зрения локации. Если набросы касательно земли - такой же достоверности, то... сами понимаете.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:39

  Первый написав:Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...

Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!


Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

В смысле "свежую"?
Времён Юща-Фёдорыча монолит или силикат конца 90х тоже подойдёт? С какого года постройки будет вторичка ликвидна?
С 2011 года

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

При Юще метраж квартир был завышен , типа однокомнатная метров 65, или качество стройки при рыгах улучшилось?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Dimar написав:
  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Изначальная трассировка была в интересах Варшавского:
https://imgclf.112.ua/original/2017/02/ ... 1487760457
https://tov-tob.livejournal.com/142024.html
Потом её поменяли к текущему виду.
То просто Вавриша и его корешей бомбит что Сага пролетела мимо этого жирнейшего участка, вот и выходят теперь такие сюжеты)

как по мне, пусть съедят друг друга
Сюжет говорит, что изначально проект предполагал станцию метро в середине старого массива а не возле пустырей под застройку
https://youtu.be/pEdIHOwECLA?t=1282

Сюжет крайне манипулятивный, однобокий, во многом лживый (да!) и рассчитанный на незнакомых с темой людей. Как, впрочем, многое, что выходит сейчас на канале Г+Г... ой, простите, 1+1.

Теперь о метро. Как бывший житель Виноградаря с 1977 :) до 2008 года хорошо помню все разговоры о метро и обсуждаемые проекты. Были разные варианты, где строить конечную станцию. Но практически все они предполагали, что ветка будет идти вдоль проспекта Правды. То есть как и сейчас. То есть утверждение, что под кого-то что-то переделали - как минимум передергивание.

Далее. В сюжете на карте поставлены домики, где якобы проживает эта тетка, которая общается с "корреспондентом" (именно в кавычках), и где якобы живет большинство жителей Виноградаря. Только вот домики поставили аж на Ветряных Горах, уже за Виноградарем, практически в частном секторе. А основная масса жителей массива Виноградарь живет немного не там :) Ну и сама тетка ходит возле новостроев (2003-2004 год) на улице Порика, а не там, где якобы живет и где поставили домики.

Ну и еще в сюжете масса нестыковок и однобокостей.

ЗЫ. Никого не собираюсь защищать. Мало того, уверен, что застройщики влияют на принятие решений при строительстве транспортных коммуникаций и прочего, т.к. это повышает прибыльность строительства. Но когда видишь такие однобокие заказные "репортажи" - злость берет.

ЗЗЫ. И это я заметил манипуляции только с точки зрения локации. Если набросы касательно земли - такой же достоверности, то... сами понимаете.

Сержика жаба давить що не підняв ж*** от і шукає різну каку щоб себе виправдати
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

Но есть же Медовый-2 и даже Медовый-3!
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:01

  Santehnik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

Но есть же Медовый-2 и даже Медовый-3!

рисковано в котлован
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...

Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!


Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

В большой семье клювом не щёлкают
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...

Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!


Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.
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