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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1886188718881889>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Сержика жаба давить що не підняв ж*** от і шукає різну каку щоб себе виправдати

За что должна давить жаба? За то, что не поехал на "правобережную Троещину"???
У меня знакомая живёт на проспекте Правді, едет работать на Петровку. Говорит, что если в 8 утра не выедет, то на работу не успеет. Классы в школе переполнены детьми. Думаете тётка в репортаже сильно привирает насчёт времени поездки с Веника?
Вокруг метро Дорогожичи три школы, классы не переполнены, одно из самых лучших мест Киева по обеспеченности школьными местами. Меня пока что устраивает.
Ищите дураков для Веника среди других.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.

о какой быстроте Вы говорите? Его 2 года строят, вопросы он задаёт последнюю неделю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ищите дураков для Веника среди других.

Там люди брали пашисот, а теперь продают по тысяче. С метро продадут за 1200.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Santehnik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

Но есть же Медовый-2 и даже Медовый-3!

рисковано в котлован


ты ж пяткой в грудь себя бил, что нет застройщика кроме кмб и геос пророк евойный
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.

о какой быстроте Вы говорите? Его 2 года строят, вопросы он задаёт последнюю неделю

2 НЕДЕЛИ! 2 недели задавать вопросы на растущем рынке - это непростительная медлительность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:34

хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:38

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...

Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!


Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(

Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.

дык только вчера депо кончился
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:46

  kingkongovets написав:хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту

Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:51

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту

Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?

Как чего, вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:дык только вчера депо кончился

Так и что? Нужно прийти в ОП и забронить на максимально доступный срок. Потом когда он выйдет сказать что берешь, котлета будет через 2 недели - готовьте договор на подписание.
Santehnik
 
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