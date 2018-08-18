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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:36
Первый написав:
Сержика жаба давить що не підняв ж*** от і шукає різну каку щоб себе виправдати
За что должна давить жаба? За то, что не поехал на "правобережную Троещину"???
У меня знакомая живёт на проспекте Правді, едет работать на Петровку. Говорит, что если в 8 утра не выедет, то на работу не успеет. Классы в школе переполнены детьми. Думаете тётка в репортаже сильно привирает насчёт времени поездки с Веника?
Вокруг метро Дорогожичи три школы, классы не переполнены, одно из самых лучших мест Киева по обеспеченности школьными местами. Меня пока что устраивает.
Ищите дураков для Веника среди других.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:39
airmax78 написав:
Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.
о какой быстроте Вы говорите? Его 2 года строят, вопросы он задаёт последнюю неделю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:45
Serg-ik написав:
Ищите дураков для Веника среди других.
Там люди брали пашисот, а теперь продают по тысяче. С метро продадут за 1200.
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Santehnik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:17
Оранжевый-хит сезона написав: Santehnik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(
Но есть же Медовый-2 и даже Медовый-3!
рисковано в котлован
ты ж пяткой в грудь себя бил, что нет застройщика кроме кмб и геос пророк евойный
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:28
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.
о какой быстроте Вы говорите? Его 2 года строят, вопросы он задаёт последнюю неделю
2 НЕДЕЛИ! 2 недели задавать вопросы на растущем рынке - это непростительная медлительность.
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airmax78
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:34
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:38
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав:
Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...
Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!
Всё ж***, в Медовом не осталось однушек(
Мы с Трибекой призывали вас действовать быстро и решительно.
дык только вчера депо кончился
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:46
kingkongovets написав:
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?
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airmax78
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:51
airmax78 написав: kingkongovets написав:
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?
Как чего, вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:51
Оранжевый-хит сезона написав:
дык только вчера депо кончился
Так и что? Нужно прийти в ОП и забронить на максимально доступный срок. Потом когда он выйдет сказать что берешь, котлета будет через 2 недели - готовьте договор на подписание.
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Santehnik
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