Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".
zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".
Все верно, только нежилой фонд. Ну так не проблема , выкупят и переведут в нежилой фонд