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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1886188718881889

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:53

  kingkongovets написав:хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту

у тебя шо и фейсбук есть?????
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:55

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту

Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?


количество идиотов вокруг удручает
вас нет?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:17

  kingkongovets написав:хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту

Чек ЛС плз
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:18

  Оранжевый-хит сезона написав:позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево

Ты забыл что про них писал неделю назад?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:27

  Оранжевый-хит сезона написав:позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево

В первом доме Медового вроде остались 1 к , но на 2-м этаже)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.

Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:34

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.

Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.

А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:40

  kyk написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.

Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.

А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".


Все верно, только нежилой фонд. Ну так не проблема , выкупят и переведут в нежилой фонд :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kyk написав:А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".


Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

Сам документ законопроекту поки не оприлюднено, але одна з останніх версій опинилась у розпорядженні ЕП.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/1/652142/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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