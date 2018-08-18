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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:53
kingkongovets написав:
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
у тебя шо и фейсбук есть?????
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:54
позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:55
airmax78 написав: kingkongovets написав:
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Опять вы не в настроении. Конговец, ну все ж у вас хорошо - чего вы такой злой?
количество идиотов вокруг удручает
вас нет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:17
kingkongovets написав:
хуже уни с медовым может быть тока том круз в киевском метро - засрал бл всю ленту
Чек ЛС плз
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:18
Оранжевый-хит сезона написав:
позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево
Ты забыл что про них писал неделю назад?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:27
Оранжевый-хит сезона написав:
позвоню в Интергалбуд, по поводу ЖК Голосеево
В первом доме Медового вроде остались 1 к , но на 2-м этаже)
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gonchik74
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:28
zzzzzz написав:
вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:34
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".
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kyk
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:40
kyk написав: Serg-ik написав: zzzzzz написав:
вчера Гончарук дал пресс конференцию что будет борьба с игральными автоматами и это обвалит рынок коммерческой аренды.
Казино и игральные автоматы разрешат открывать только в 5-звёздочных отелях. А нынешние автоматы где? В хрущах на 1-м этаже. Вывод? Если не на всех хватит отелей и не всех туда пустят, то....начнут выкупать хрущи и переделывать их под 5 звёзд!!! Цены на хрущи-ракетой вверх.
А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".
Все верно, только нежилой фонд. Ну так не проблема , выкупят и переведут в нежилой фонд
Живите своим умом!
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zzzzzz
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