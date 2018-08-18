Serg-ik
С казино будет проще. Самое смешное будет с моментальной типо лотереей которую всякие Космолоты фигачат возле каждой станции метро.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:54
Serg-ik
С казино будет проще. Самое смешное будет с моментальной типо лотереей которую всякие Космолоты фигачат возле каждой станции метро.
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58
Так они это, я думаю, давно сделали. За новую редакцию нужно благодарить зеленую команду, всё верно?
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58
Это просто какой-то трэшак...
Serg-ik, у вас двое детей, Вы снимаете хату хз сколько времени и при этом копаетесь в законопроектах про легализацию игрального бизнеса ...
Вопрос - нафига оно Вам надо??
Я просто не могу поверить - неужели для Вас это важнее, чем решение квартирного вопроса??
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Итак ЖК Голосеево
студии 35 квадратов даже не спрашивал
однуха 47 квадратов в зависимости от этажа 55-58 тысч
двуха 69 квадратов при 100% - 61-64 тысч, если на три года 50%-35700 и три года по 980 долларов в месяц
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посмотрю ещё Навигатор, вроди как не хуже Медового будет.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бльо... Навигатор в дупе куринёвки дороже Медового!
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чувки, вам не кажется что "ракетой ту зе мун" уже произошло?
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я согласен с Трибекой - всего лишь, пока, отыгрываем падение 2014-2015го. И то не во всех сегментах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:31
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