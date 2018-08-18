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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1888188918901891>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:54

Serg-ik
С казино будет проще. Самое смешное будет с моментальной типо лотереей которую всякие Космолоты фигачат возле каждой станции метро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58

  zzzzzz написав:
  kyk написав:А что, в новом законе оставили про запрет "лотерей" в жилых домах? Вроде ж писали, что изменили на "жилой фонд".

Все верно, только нежилой фонд. Ну так не проблема , выкупят и переведут в нежилой фонд :mrgreen:

Так они это, я думаю, давно сделали. За новую редакцию нужно благодарить зеленую команду, всё верно?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58

  Serg-ik написав:Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає
...


Это просто какой-то трэшак...

Serg-ik, у вас двое детей, Вы снимаете хату хз сколько времени и при этом копаетесь в законопроектах про легализацию игрального бизнеса ...
Вопрос - нафига оно Вам надо?? :shock:
Я просто не могу поверить - неужели для Вас это важнее, чем решение квартирного вопроса?? :shock:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:19

Игральные автоматы крышует аваков, ничего не будет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак ЖК Голосеево
студии 35 квадратов даже не спрашивал
однуха 47 квадратов в зависимости от этажа 55-58 тысч
двуха 69 квадратов при 100% - 61-64 тысч, если на три года 50%-35700 и три года по 980 долларов в месяц
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрю ещё Навигатор, вроди как не хуже Медового будет.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльо... Навигатор в дупе куринёвки дороже Медового!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чувки, вам не кажется что "ракетой ту зе мун" уже произошло?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я согласен с Трибекой - всего лишь, пока, отыгрываем падение 2014-2015го. И то не во всех сегментах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Чувки, вам не кажется что "ракетой ту зе мун" уже произошло?

правильно, подожди маленько - коррекция наступит там и просечешь, а пока на грндепо ну или в овгз влошись - будет на потом четкая отмазка мол вот сроки на подходе были...а фгвфу подкачал((( :mrgreen:
plugatyrev
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