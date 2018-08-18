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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33
Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Холоп, ты чьйих будешь?
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