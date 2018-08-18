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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33
Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Холоп, ты чьйих будешь?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:38
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Вас одна надія . Рубаніть правду матку про мотоциклетний завод і варшавський
Всім процвітання!
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:00
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:01
Сегодня проезжал мимо Диаданса, стоит очередь миксеров на заезд, льют визуально -2-3 уровень котлована а цена уже в порядке
"буитдешеветь"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:20
Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.
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