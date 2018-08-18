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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1888188918901891

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33

Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.
Холоп, ты чьйих будешь?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:31

Баксы все купили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:38

  zzzzzz написав:Баксы все купили ?

А че, до 8 грн. за доллар не дойдет?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.

На Вас одна надія . Рубаніть правду матку про мотоциклетний завод і варшавський
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:00

  zzzzzz написав:Баксы все купили ?

Все баксы не купишь, но надо к этому стремиться.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:01

Сегодня проезжал мимо Диаданса, стоит очередь миксеров на заезд, льют визуально -2-3 уровень котлована а цена уже в порядке
"буитдешеветь"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:20

Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.
Santehnik
 
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