Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33

Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.

свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.

"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.