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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18901891189218931894>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:57

угадайте, что здесь не так 8)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:59

Нас надихає місто, в якому ми живемо і яке будуємо.

Новий об’єкт в портфелі «Ковальська Нерухомість» ЖК DOCK32 - ультрасучасний комплекс у стилі концепт-лофт за адресою пр-т Степана Бандери,32Д.

Це місце активних людей, що відтворює індустріальний дух Рибальського острова, несе в собі риси потужних суднобудівних заводів і драйв новітніх технологій.

«DOCK32 про те, як розвивати Київ, зберігаючи його атмосферу. Ідея комплексу — перетворення промислової зони на стильний урбаністичний простір», - розповідає Ольга Пилипенко, директор з розвитку бізнесу компанії «Ковальська».

Розташування: поряд з метро Почайна та Поштова площа.

Архітектура: поєднання елементів індустріальної стилістики з комфортними плануваннями та передовими технологічними рішеннями.

Краєвиди: панорама на лівий берег столиці та Північний міст через Дніпро
Комфорт: простота, функціональність, інтеграція в кожній деталі
Надійний девелопер: 17 років досвіду, 26 реалізованих об’єктів.

———

От рендера у меня пошла кровь из глаз, хотя я и не такой ценитель фасадов))


Бетонные террористы, по другому и не скажешьЗображення
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:01

  investorkiev написав:От рендера у меня пошла кровь из глаз, хотя я и не такой ценитель фасадов))


Бетонные террористы, по другому и не

Мне внешне нравится. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:04

investorkiev
С внешними блоками кондиционеров и трусами в окнах будет еще лучше смотреться :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:05

  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

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цена м2 :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:При курсе 30 грн/доллар цены не будут такими страшными :mrgreen:


А при курсе 20 грн/дол?

При том что сейчас происходит в стране может вместо гривны и рубли появится.В 12 году много покупателей жаловалось что дорога недвига в Донецке, но все равно это хорошее вложение. Сейчас кому нужно это вложение? Может и правда правы те, что посмотрели на заграничную недвигу ...
Sanna
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:08

[quote="4760295:Xenon"]угадайте, что здесь не так 8)
Взломоустойчивость никакая - дверь вынимается ломом вместе с коробкой кирпичами и пеной?
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:09

  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

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Дверь вскрывается за 3 минуты
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:10

  jj1981ua написав:Зашел почитать новости на ветке, а тут как всегда "свидетели вечного дорожая" между собой бред несут и оленей загоняют в бетон.


  Оранжевый-хит сезона написав:Итак ЖК Голосеево
студии 35 квадратов даже не спрашивал
однуха 47 квадратов в зависимости от этажа 55-58 тысч
двуха 69 квадратов при 100% - 61-64 тысч, если на три года 50%-35700 и три года по 980 долларов в месяц

там ямы нет ещё
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:12

  Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.

Капэць.
airmax78
 
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