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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:59
Нас надихає місто, в якому ми живемо і яке будуємо.
Новий об’єкт в портфелі «Ковальська Нерухомість» ЖК DOCK32 - ультрасучасний комплекс у стилі концепт-лофт за адресою пр-т Степана Бандери,32Д.
Це місце активних людей, що відтворює індустріальний дух Рибальського острова, несе в собі риси потужних суднобудівних заводів і драйв новітніх технологій.
«DOCK32 про те, як розвивати Київ, зберігаючи його атмосферу. Ідея комплексу — перетворення промислової зони на стильний урбаністичний простір», - розповідає Ольга Пилипенко, директор з розвитку бізнесу компанії «Ковальська».
Розташування: поряд з метро Почайна та Поштова площа.
Архітектура: поєднання елементів індустріальної стилістики з комфортними плануваннями та передовими технологічними рішеннями.
Краєвиди: панорама на лівий берег столиці та Північний міст через Дніпро
Комфорт: простота, функціональність, інтеграція в кожній деталі
Надійний девелопер: 17 років досвіду, 26 реалізованих об’єктів.
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От рендера у меня пошла кровь из глаз, хотя я и не такой ценитель фасадов))
Бетонные террористы, по другому и не скажешь
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:01
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:04
investorkiev
С внешними блоками кондиционеров и трусами в окнах будет еще лучше смотреться
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:05
При том что сейчас происходит в стране может вместо гривны и рубли появится.В 12 году много покупателей жаловалось что дорога недвига в Донецке, но все равно это хорошее вложение. Сейчас кому нужно это вложение? Может и правда правы те, что посмотрели на заграничную недвигу ...
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:08
[quote="4760295:Xenon"]угадайте, что здесь не так
Взломоустойчивость никакая - дверь вынимается ломом вместе с коробкой кирпичами и пеной?
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:09
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:10
там ямы нет ещё
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:12
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