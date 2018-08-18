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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1891189218931894>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:14

  Прохожий написав:Сегодня проезжал мимо Диаданса, стоит очередь миксеров на заезд, льют визуально -2-3 уровень котлована а цена уже в порядке
"буитдешеветь"...

Порталу Domik.ua стало известно, что компания ENSO запускает VR-технологию для одного из своих проектов – ЖК Diadans.
Источник: domik.ua


http://domik.ua/novosti/enso-zapustila- ... 58956.html

поэтому растёт, могут посоперничать с дронами юнита
там дроны вообще к 1500 подняли цифру :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Посмотрю ещё Навигатор, вроди как не хуже Медового будет.
ЖД с товарняками в зажопье, ням-ням
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:20

  Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.

Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:23

  hume написав:
  Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.

Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.


Лично знаю чела который совсем недавно купил Тетрис ПА2100, итого разница с недавним Тетрисом 40%. Думай.те, туземун уже на космодроме, загружен топливом под завязку и все ждут нажатия красной кнопки «старт»...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:28

  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31

  airmax78 написав:
  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

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Элементарно. Захвачен кусок МОПа.

Квартира выставлена ножовкой по металлу. Хозяин приклеил ее на место. Газоблок очень хороший материал
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:32

  investorkiev написав:
  hume написав:
  Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.

Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.


Лично знаю чела который совсем недавно купил Тетрис ПА2100, итого разница с недавним Тетрисом 40%. Думай.те, туземун уже на космодроме, загружен топливом под завязку и все ждут нажатия красной кнопки «старт»...

брал воздух или готовое? в какую сторону разница? по 1500 тетриса не было. 3500 - 40% разве что. Может брал метров 200
Востаннє редагувалось hume в Вів 01 жов, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бльо... Навигатор в дупе куринёвки дороже Медового!

Та бери уже Свитлопарк, это и то лучше навигатора будет.
Сдача нескоро. Мне нужно следующим летом. Планирую завязать с работой и выйти на пенсию.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:35

  UA написав:
  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

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Дверь вскрывается за 3 минуты


блин да она навыворот стоит)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42

  hume написав:
  Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.

Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.

вот и Я думаю что мотозавод недооценен 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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