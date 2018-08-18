Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.
Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.
Лично знаю чела который совсем недавно купил Тетрис ПА2100, итого разница с недавним Тетрисом 40%. Думай.те, туземун уже на космодроме, загружен топливом под завязку и все ждут нажатия красной кнопки «старт»...
Santehnik написав:Республика новые секции дали. Есть одна однуха 32 метра по 1300 примерно.
Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.
Лично знаю чела который совсем недавно купил Тетрис ПА2100, итого разница с недавним Тетрисом 40%. Думай.те, туземун уже на космодроме, загружен топливом под завязку и все ждут нажатия красной кнопки «старт»...
брал воздух или готовое? в какую сторону разница? по 1500 тетриса не было. 3500 - 40% разве что. Может брал метров 200
Востаннє редагувалось hume в Вів 01 жов, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.