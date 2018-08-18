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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1891189218931894

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Капэць.

Я тоже думал шо капец, но соседний Метрополис зарядил 1150 баксов за однуху 40 метров на 28 !!! этаже. Ну и оранжевый вон разведал цены в Голосеевском, то там тоже ж получается что-то такое.
Може при курсе 28 обратно уменьшат баксовые прайсы, но пока бакс по 25 имеем шо имеем.
  hume написав:Как то несерьезно, разница с дорогожичами 200 баксов на квадрате.

Так в Дорогожичах территории нормальной не будет. Кортов там и прочей мишуры. В КАН имеет смысл идти только ради этого.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:10

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:угадайте, что здесь не так 8)

Элементарно. Захвачен кусок МОПа.

Квартира выставлена ножовкой по металлу. Хозяин приклеил ее на место. Газоблок очень хороший материал

Это ещё куда ни шло. Даже если там есть анкера/дюбеля они не помогут от вынимания коробки. У нас один из жильцов взамен разрушенной взрывом стены с входной дверью построил стену из гипсокартона(!)
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:27

  investorkiev написав:Бетонные террористы, по другому и не скажешьЗображення

Не верю, что это проектировалось и согласовывалось в течение последних 10 лет. Это какой-то привет из начала 00х.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйр, кстати, вы не думали переехать куда нибудь в Копенгаген, например? По идее, там ваши эстетические чувства не будут так травмироваться ежедневно. Можете развернуть стартап по втиранию пепла от крон в темечко.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет :mrgreen:

В последнее время, подмечаю, что здесь все больше говорят о дефиците уже чуть ли не, квартир в новостройках. Вот что сегодня получил на почту :roll: Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:52

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Бетонные террористы, по другому и не скажешьЗображення

Не верю, что это проектировалось и согласовывалось в течение последних 10 лет. Это какой-то привет из начала 00х.


Как Вам планировки:
http://build.kovalska.com/apartment/dock32-10/1
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:угадайте, что здесь не так
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00

  airmax78 написав:Не верю, что это проектировалось и согласовывалось в течение последних 10 лет. Это какой-то привет из начала 00х.

Из 60-80х. в Нью Джерси очнь много зданий на подобии этого. Как раз на берегу Гудзона. чем вдохновлялись предельно понятно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня был на Полярной. Тоже вдохновился:
Зображення
Выолядит монументально и жизнеутверждающе. Это при том, что я метров с 800 снимал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:23

  Santehnik написав:[
Так в Дорогожичах территории нормальной не будет. Кортов там и прочей мишуры. В КАН имеет смысл идти только ради этого.

Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней.
Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик
Место
1. Зажопье, по факту не Киев, ежедневные поездки на авто будут превращаться в ад. 2. Прицентралье до малой окружной.
Территория
1. Существенно больше, тем самым можно напихать много приятных ништяков. 2. Территория даже не закрыта (закрыт только внутренний двор сугубо для жильцов каждого двора.), существенно меньше, без огромного количества всё тех же ништяков.
Качество строительства
Оба варианта низкоэтажная застройка с небольшим количеством квартир на этаже.
Глубоко тему не изучал, но после посещения двух оп сразу обратил внимание на:
1. Заполнение керамзитобетоном, оштукатуренный мокрый фасад, лифты отис, высота этажа 2.7 (вроде)
2. Заполнение керамическим кирпичем, керамофасад, лифты предположительно коне, высота помещения 3 м.
Паркинг
1. То ли наземный где то там, то ли хз.
2. Паркинг подземный с количеством более чем 1 к 1 ому., территорию делают вообще без авто и походу это между самими домами, не понял как завозить вообще что либо в дома которые в глубине квартала.

А теперь самое главное, разница на метре на новые секции в разных жк - 200 долларов.

Меня смущает, как я уже отписывал, сама промка Юнита. То есть с одной стороны это к лучшему, так как возможна однородная застройка района. С другой же стороны не понятно когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.
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