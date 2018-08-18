Додано: Вів 01 жов, 2019 22:23

Santehnik написав: [

Так в Дорогожичах территории нормальной не будет. Кортов там и прочей мишуры. В КАН имеет смысл идти только ради этого. Так в Дорогожичах территории нормальной не будет. Кортов там и прочей мишуры. В КАН имеет смысл идти только ради этого.

Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней.Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик1. Зажопье, по факту не Киев, ежедневные поездки на авто будут превращаться в ад. 2. Прицентралье до малой окружной.1. Существенно больше, тем самым можно напихать много приятных ништяков. 2. Территория даже не закрыта (закрыт только внутренний двор сугубо для жильцов каждого двора.), существенно меньше, без огромного количества всё тех же ништяков.Оба варианта низкоэтажная застройка с небольшим количеством квартир на этаже.Глубоко тему не изучал, но после посещения двух оп сразу обратил внимание на:1. Заполнение керамзитобетоном, оштукатуренный мокрый фасад, лифты отис, высота этажа 2.7 (вроде)2. Заполнение керамическим кирпичем, керамофасад, лифты предположительно коне, высота помещения 3 м.1. То ли наземный где то там, то ли хз.2. Паркинг подземный с количеством более чем 1 к 1 ому., территорию делают вообще без авто и походу это между самими домами, не понял как завозить вообще что либо в дома которые в глубине квартала.А теперь самое главное, разница на метре на новые секции в разных жк - 200 долларов.Меня смущает, как я уже отписывал, сама промка Юнита. То есть с одной стороны это к лучшему, так как возможна однородная застройка района. С другой же стороны не понятно когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.