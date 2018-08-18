Додано: Вів 01 жов, 2019 23:10

hume написав: Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней.

Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик

Место

1. Зажопье, по факту не Киев, ежедневные поездки на авто будут превращаться в ад. 2. Прицентралье до малой окружной.

Территория

1. Существенно больше, тем самым можно напихать много приятных ништяков. 2. Территория даже не закрыта (закрыт только внутренний двор сугубо для жильцов каждого двора.), существенно меньше, без огромного количества всё тех же ништяков.

Качество строительства

Оба варианта низкоэтажная застройка с небольшим количеством квартир на этаже.

Глубоко тему не изучал, но после посещения двух оп сразу обратил внимание на:

1. Заполнение керамзитобетоном, оштукатуренный мокрый фасад, лифты отис, высота этажа 2.7 (вроде)

2. Заполнение керамическим кирпичем, керамофасад, лифты предположительно коне, высота помещения 3 м.

Паркинг

1. То ли наземный где то там, то ли хз.

2. Паркинг подземный с количеством более чем 1 к 1 ому., территорию делают вообще без авто и походу это между самими домами, не понял как завозить вообще что либо в дома которые в глубине квартала.



А теперь самое главное, разница на метре на новые секции в разных жк - 200 долларов.



Меня смущает, как я уже отписывал, сама промка Юнита. То есть с одной стороны это к лучшему, так как возможна однородная застройка района. С другой же стороны не понятно когда это произойдёт и произойдёт ли вообще. Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней.Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик1. Зажопье, по факту не Киев, ежедневные поездки на авто будут превращаться в ад. 2. Прицентралье до малой окружной.1. Существенно больше, тем самым можно напихать много приятных ништяков. 2. Территория даже не закрыта (закрыт только внутренний двор сугубо для жильцов каждого двора.), существенно меньше, без огромного количества всё тех же ништяков.Оба варианта низкоэтажная застройка с небольшим количеством квартир на этаже.Глубоко тему не изучал, но после посещения двух оп сразу обратил внимание на:1. Заполнение керамзитобетоном, оштукатуренный мокрый фасад, лифты отис, высота этажа 2.7 (вроде)2. Заполнение керамическим кирпичем, керамофасад, лифты предположительно коне, высота помещения 3 м.1. То ли наземный где то там, то ли хз.2. Паркинг подземный с количеством более чем 1 к 1 ому., территорию делают вообще без авто и походу это между самими домами, не понял как завозить вообще что либо в дома которые в глубине квартала.А теперь самое главное, разница на метре на новые секции в разных жк - 200 долларов.Меня смущает, как я уже отписывал, сама промка Юнита. То есть с одной стороны это к лучшему, так как возможна однородная застройка района. С другой же стороны не понятно когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.

В принципе все верно, с точки зрения автомобиля Теремки это ад. Но если смотреть как пешеход то 500 метров до метро можно пройти за 6-7 минут. И потом ещё 20 минут ехать до Майдана. Итого пол часа максимум.С Мотозавода до того же Майдана троллейбус будет ползти 25 минут по графику и хз сколько минут по пробкам. Если нужно куда то на Печерск то либо 20 минут топать пешком до того же метро, либо ехать на троллейбусе до метро пару остановок. По итогу по времени выйдет плюс минус то на то.Второй вопрос который не учтён - торговый центр. Ближайший от Юнита это Лавина до которой ещё добираться нужно, в то время как в Республике будет прямо во дворе. У нас многие люди фанатеют по торговым центрам.Третий фактор - сдача на пару месяцев раньше в комплексе который будет завершён на первом этапе и дальше застройка пойдёт уже прямоугольными домами где-то в дали от домов. В то время как у Юнита все только начинается и жители ещё долго будут по стройке ходить.Вообще в республике я заметил что люди в основном семейные берут и уже в возрасте. В Юните не был, но сомневаюсь что такие будут брать. Всё же разная ЦА. Но это не отменяет того что на мой взгляд 1500$ в Юните на старте это Кан продешевил.