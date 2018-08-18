Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Эйр, кстати, вы не думали переехать куда нибудь в Копенгаген, например? По идее, там ваши эстетические чувства не будут так травмироваться ежедневно. Можете развернуть стартап по втиранию пепла от крон в темечко.
Эир конечно перегибает иногда, но Ковальская в данном случае просто троллит Киев. Мне кажется, что топы Ковальской спорят между собой - "какую все таки хyйню нужно построить в столице, чтоб архитектура остановила их с пожизненным запретом строительной деятельности, ну или минимум ограничения таковой сугубо в рамках Поха"
airmax78 написав:Сегодня был на Полярной. Тоже вдохновился: Выолядит монументально и жизнеутверждающе. Это при том, что я метров с 800 снимал.
Еще не так давно однухи предлагались по 1000-1100 за квадрат, правда на этапе ввода, или за пол года. Киев довольно странный город, на окраине выметается по 1100 с безлимитным предложением, а в готовом централ парке по 2200 очень долго никому не нужно было. В кардинале же распродавались однухи два года от 1 куе до 1,6 куе, в названном временном промежутке. То же самое и с арендой. Бле, в Украинке двухи по 9 кгрн без ничего из техники,а во Временах года по 20 кгрн, но с полным фаршем. Остаётся констатироаать факт, что наш народ любит исключительно гвно и страдать.
hume написав:Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней. Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик Место 1. Зажопье, по факту не Киев, ежедневные поездки на авто будут превращаться в ад. 2. Прицентралье до малой окружной. Территория 1. Существенно больше, тем самым можно напихать много приятных ништяков. 2. Территория даже не закрыта (закрыт только внутренний двор сугубо для жильцов каждого двора.), существенно меньше, без огромного количества всё тех же ништяков. Качество строительства Оба варианта низкоэтажная застройка с небольшим количеством квартир на этаже. Глубоко тему не изучал, но после посещения двух оп сразу обратил внимание на: 1. Заполнение керамзитобетоном, оштукатуренный мокрый фасад, лифты отис, высота этажа 2.7 (вроде) 2. Заполнение керамическим кирпичем, керамофасад, лифты предположительно коне, высота помещения 3 м. Паркинг 1. То ли наземный где то там, то ли хз. 2. Паркинг подземный с количеством более чем 1 к 1 ому., территорию делают вообще без авто и походу это между самими домами, не понял как завозить вообще что либо в дома которые в глубине квартала.
А теперь самое главное, разница на метре на новые секции в разных жк - 200 долларов.
Меня смущает, как я уже отписывал, сама промка Юнита. То есть с одной стороны это к лучшему, так как возможна однородная застройка района. С другой же стороны не понятно когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.
В принципе все верно, с точки зрения автомобиля Теремки это ад. Но если смотреть как пешеход то 500 метров до метро можно пройти за 6-7 минут. И потом ещё 20 минут ехать до Майдана. Итого пол часа максимум. С Мотозавода до того же Майдана троллейбус будет ползти 25 минут по графику и хз сколько минут по пробкам. Если нужно куда то на Печерск то либо 20 минут топать пешком до того же метро, либо ехать на троллейбусе до метро пару остановок. По итогу по времени выйдет плюс минус то на то. Второй вопрос который не учтён - торговый центр. Ближайший от Юнита это Лавина до которой ещё добираться нужно, в то время как в Республике будет прямо во дворе. У нас многие люди фанатеют по торговым центрам. Третий фактор - сдача на пару месяцев раньше в комплексе который будет завершён на первом этапе и дальше застройка пойдёт уже прямоугольными домами где-то в дали от домов. В то время как у Юнита все только начинается и жители ещё долго будут по стройке ходить. Вообще в республике я заметил что люди в основном семейные берут и уже в возрасте. В Юните не был, но сомневаюсь что такие будут брать. Всё же разная ЦА. Но это не отменяет того что на мой взгляд 1500$ в Юните на старте это Кан продешевил.
hume написав: Бле, в Украинке двухи по 9 кгрн без ничего из техники,а во Временах года по 20 кгрн, но с полным фаршем. Остаётся констатироаать факт, что наш народ любит исключительно гвно и страдать.
Украинка классный город, который минимально недооценен. Я там проводил очень много времени в течении полу года в летний период. Там стык двух рек и огромная лесная зона в результате чего шикарная природа. Там пустая трасса на Киев из-за чего оттуда можно добраться в ряд мест по Киеву быстрее чем с Троещины. При этом через город практически нет транзитного потока, поэтому там мало машин ездит. На велике было куча интересных маршрутов куда поехать покататься, на реках народ на мотыках и яхтах плавает. Для народу там есть промзона с нормально работающими предприятиями. Если бы там строился нормальный жк, а не убожество Ривер Хаус, я бы взял там однушку небольшую что бы по выходным там зависать вместо дачи. Жк Украинка кстати довольно таки хороший получился. Нормальная загородная недвига, все эти Софиевские Борщаги и рядом не стояли. Но увы, застройка города не ведётся вообще. А Обухов где застройка идёт - не то. Единственное что меня там напрягало - магазинов круглосуточных нет.
Востаннє редагувалось Santehnik в Вів 01 жов, 2019 23:23, всього редагувалось 1 раз.