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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что то мне подсказывает, что если все будет по плану, окно возможностей откроется еще шире чем было.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:25
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зачем сразу валить на народ в целом? Тем более, что это последнее звено в цепи.
У этого г@вноскрёба есть конкретные авторы: заказчики, проектировщики-архитекторы, градоначальники. И первые, кто слетается на это г@вно, это "господа" лендлорды: они в первую очередь финансируют покупку подобных объектов для последующей продажи или спекуляции через уступку. При этом все покупатели понимают, что это временное жильё-пока не женился, пока не купил своё, понаехи и т.п.
Рыба гниёт с головы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:55
бред, как и практически все, что вы пишете
рыба гниет с живота, сержик
прекращайте повторять чужие глупости
зы: а про народ хьюм сказал в самую точку
любимое дело украинцев - натворить куйни, а потом долго сочинять и спивать сумные писни и искать виноватых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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