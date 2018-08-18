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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1893189418951896

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то мне подсказывает, что если все будет по плану, окно возможностей откроется еще шире чем было.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:25

  investorkiev написав:Бетонные террористы, по другому и не скажешьЗображення



ЖК Кровь из глаз или ЖК Гуантанамо :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Остаётся констатироаать факт, что наш народ любит исключительно гвно и страдать.

Зачем сразу валить на народ в целом? Тем более, что это последнее звено в цепи.
У этого г@вноскрёба есть конкретные авторы: заказчики, проектировщики-архитекторы, градоначальники. И первые, кто слетается на это г@вно, это "господа" лендлорды: они в первую очередь финансируют покупку подобных объектов для последующей продажи или спекуляции через уступку. При этом все покупатели понимают, что это временное жильё-пока не женился, пока не купил своё, понаехи и т.п.
Рыба гниёт с головы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:55

  Serg-ik написав:Рыба гниёт с головы


бред, как и практически все, что вы пишете
рыба гниет с живота, сержик
прекращайте повторять чужие глупости

зы: а про народ хьюм сказал в самую точку
любимое дело украинцев - натворить куйни, а потом долго сочинять и спивать сумные писни и искать виноватых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  hume написав:Территория и корты это безусловно хорошо, но есть ещё местоположение. А оно куда интересней.
Что мы имеем, если трезво смотреть на ситуацию: один застройщик

Разве Республику не КАН, а Юнит не ЮДП строит?
UA
 
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