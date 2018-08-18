Продажи замерли. Сильная гривня парализовала рынок жилой недвижимости



Покупатели квартир на первичном рынке ожидают укрепления доллара, продавцы на вторичке пытаются повысить цены. Продажи нового жилья в Киеве год к году снизились не менее, чем на 20%



Осенний сезон продаж на рынке недвижимости Киева может оказаться таким же провальным как и весна-2019. Если ранее покупатели квартир откладывали сделки из-за неопределенных последствий президентских выборов, то сейчас их сдерживает сильная гривна. Количество сделок в сентябре на киевском рынке жилья сократилось примерно на 20−30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщили НВ Бизнес представители трех девелоперских компаний. Основная масса потенциальных покупателей жилья хранит сбережения в подешевевшей валюте, поэтому покупать квартиру в новостройках сейчас невыгодно, а продавцы вторички пытаются повысить цены. Продать жилье сейчас удается только с дисконтом.



Не дождались девальвации



Надежды застройщиков на девальвацию гривны, которая бы позволила киевским застройщикам активизировать продажи, не оправдались. «Несколько месяцев кряду курс гривны по отношению к доллару остается стабильным и не превышает 25 гривен. В тоже время растут цены на все товары и услуги. На продажах недвижимости это отражается не лучшим образом, поскольку традиционно украинцы хранят сбережения в валюте. А поскольку эксперты не могут прийти к единому мнению, почему гривна стабильна и когда начнется рост доллара, то потенциальные покупатели недвижимости отложили покупку до лучших времен. Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку», — рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.



Но сильная гривна — не единственная причина, по которой покупатели не спешат вкладывать деньги в строящиеся объекты. Ситуацию на рынке осложняют панические слухи в среде потенциальных инвесторов, добавляет руководитель проектов группы компаний Perfect Group Алексей Коваль. Главная причина — это возможные последствия от смены собственника компании Укрбуд. Летом застройщик практически приостановил все работы на строительных площадках, а в середине сентября экс-народный депутат Максим Микитась заявил о продаже компании и возобновлении работ, о чем подробно писал НВ Бизнес. «Данная компания является весомым игроком на рынке, не только по количеству реализованных и реализуемых проектов, но и по степени доверия потенциальных инвесторов. Любые попытки дестабилизации рынка, какие мы сейчас наблюдаем, могут негативно сказаться не только на деятельности абсолютно всех компаний-застройщиков», — говорит Алексей Коваль.



За последние полтора месяца, во многом из-за ситуации вокруг Укрбуда, в половине всех строящихся объектов уровень продаж снизился в среднем на 20−30%, добавляет руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров. «Если сравнивать ситуацию с прошлогодней, то, конечно, в прошлом году уровень продаж был несколько выше, нежели сейчас. В „голых“ цифрах скажу, что уровень продаж по сравнению с сентябрем 2018 года снизился на 20% в зависимости от класса и качества проекта, от степени его готовности», — говорит он.

На вторичном рынке, где квартиры продают за валюту, ситуация не лучше. «Продавцы не знают, какие цены просить за жилье. Потенциальные покупатели звонят, ходят на просмотры, но ничего не покупают. На рынке недвижимости наблюдается хаос», — рассказывает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.



Предпочтения инвесторов не изменились, признает директор по маркетингу DIM Group Бронислав Чумак. Он добавляет, что покупатели обращают внимание на развитость инфраструктуры, как собственной так и поблизости с комплексом, благоустройство придомовой территории, близость объектов досуга и развлечений, зеленые зоны рядом и гибкие условия покупки. Самым большим спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью до 40 кв метров. Стабилен спрос на двухкомнатные, которые в большинстве случаев покупают именно для себя, а не для сдачи или перепродажи, что часто бывает с однокомнатными, говорит Татьяна Маркова.



Продать квартиру на вторичном рынке сейчас можно только в том случае, если предоставить скидку в размере 10−20% от первоначальной цены, говорит Анатолий Топал. «Во всех остальных случаях найти покупателя на квартиру очень сложно. Особенно, если продавец решил повысить цены», — говорит эксперт.



Продавцам жилья остается лишь уповать на девальвацию гривни. «Около 25% покупателей ждут, когда курс гривны по отношению к доллару будет выглядеть, так скажем, „рыночно“. Все прекрасно знают, что в госбюджете на 2020 год курс заложен свыше 28 грн за доллар. Да и вряд ли найдутся те, кто всерьез поверит, что за последние два с половиной месяца Украина настолько высоко прыгнула в экономическом развитии, что привело к укреплению гривны», — говорит Алексей



Сценариев дальнейшего развития событий несколько. В случае стабилизации курса доллара в пределах 24,5−25 гривень, инвесторы должны быть готовы к росту цен на жилье в пределах 5−7%. Чего точно ожидать не стоит, так это отката цен вниз вне зависимости от сценариев, прогнозирует Бронислав Чумак из DIM Group.