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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:55
Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку», — рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.
Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.
У шлакозастройщиков будет миллион причин почему не берут. У нормальных берут что при курсе 24, что при курсе 28.
Они видимо до сих пор не поняли что времена когда люди гребли кристерграды неглядя ушли и теперь покупатель все же увидев каким может быть жилье начинает с осторожностью подходить к выбору объекта.
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Santehnik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:02
ЖК ДОК32 по-моему услышал мою концепцию - построить коробку с максимальным кол-вом однушек по 30 кв.м.
Лендлорды будут покупать этажами))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:03
Santehnik написав:
Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку», — рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.
Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.
У шлакозастройщиков будет миллион причин почему не берут. У нормальных берут что при курсе 24, что при курсе 28.
Они видимо до сих пор не поняли что времена когда люди гребли кристерграды неглядя ушли и теперь покупатель все же увидев каким может быть жилье начинает с осторожностью подходить к выбору объекта.
Жертви маркетингу!
Як можна купити юніт по 1600 якщо є Жк тампере і крістер град по 700.
Це все результат навіювання форумної секти дорожая!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12
Santehnik написав:
Украинка классный город, который минимально недооценен.
Я там проводил очень много времени в течении полу года в летний период. Там стык двух рек и огромная лесная зона в результате чего шикарная природа. Там пустая трасса на Киев из-за чего оттуда можно добраться в ряд мест по Киеву быстрее чем с Троещины. При этом через город практически нет транзитного потока, поэтому там мало машин ездит. На велике было куча интересных маршрутов куда поехать покататься, на реках народ на мотыках и яхтах плавает. Для народу там есть промзона с нормально работающими предприятиями.
Если бы там строился нормальный жк, а не убожество Ривер Хаус, я бы взял там однушку небольшую что бы по выходным там зависать вместо дачи. Жк Украинка кстати довольно таки хороший получился. Нормальная загородная недвига, все эти Софиевские Борщаги и рядом не стояли. Но увы, застройка города не ведётся вообще. А Обухов где застройка идёт - не то.
Единственное что меня там напрягало - магазинов круглосуточных нет.
Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.
Ривер хауз на котловане что то около двадцати куе был, если не ошибаюсь.
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hume
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:15
Santehnik написав:
Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру,
Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.
Претендовал и мог купить-разные возможности. Имеется в виду, что можно было оплатить такой суммой 50-80% стоимости двушки, рассчитывая дальше на рассрочку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:41
hume написав:
Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.
Да, в 2017 проезд еще по 18 был. Сейчас по 30 уже не интересно по деньгам, но по времени там где-то 35 минут ходу до Выдубичей. Поэтому этот город хоть и дальше чем условный Ирпень или Софиевская Борщага, но в центр можно доехать достаточно быстро.
Еще минус в том что там зимой делать нечего вообще. Но среди пригородов для меня он самый интересный.
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Santehnik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:53
Santehnik написав: hume написав:
Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.
Да, в 2017 проезд еще по 18 был. Сейчас по 30 уже не интересно по деньгам, но по времени там где-то 35 минут ходу до Выдубичей. Поэтому этот город хоть и дальше чем условный Ирпень или Софиевская Борщага, но в центр можно доехать достаточно быстро.
Еще минус в том что там зимой делать нечего вообще. Но среди пригородов для меня он самый интересный.
Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку
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antey1969
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:05
antey1969 написав:
Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку
Там последний норм жк построили в 2015 году, после этого один замороженный без доков и одно убожество 16 этажное ну и эпичный недострой прямо на въезде как памятник))
Зато в полях Соф Борщаги где нет НИЧЕГО клепают как пирожки. Где логика не знаю.
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Santehnik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:06
Santehnik написав: antey1969 написав:
Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку
Там последний норм жк построили в 2015 году, после этого один замороженный без доков и одно убожество 16 этажное))
Зато в полях Соф Борщаги где нет НИЧЕГО клепают как пирожки. Где логика не знаю.
Там мэр все под себя гребла, сейчас ее чутка отодвинут - и пойдет жара
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antey1969
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31
Ну че, гривнеукрепляж закончился. Начинает нас колбасить.
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airmax78
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