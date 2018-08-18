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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1894189518961897

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:55

Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку», — рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.

Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.
У шлакозастройщиков будет миллион причин почему не берут. У нормальных берут что при курсе 24, что при курсе 28.
Они видимо до сих пор не поняли что времена когда люди гребли кристерграды неглядя ушли и теперь покупатель все же увидев каким может быть жилье начинает с осторожностью подходить к выбору объекта.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:02

ЖК ДОК32 по-моему услышал мою концепцию - построить коробку с максимальным кол-вом однушек по 30 кв.м. :mrgreen:

Лендлорды будут покупать этажами))
Живите своим умом!
zzzzzz
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33
7
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру, а сегодня этой суммы едва хватает на «однушку», — рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.

Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.
У шлакозастройщиков будет миллион причин почему не берут. У нормальных берут что при курсе 24, что при курсе 28.
Они видимо до сих пор не поняли что времена когда люди гребли кристерграды неглядя ушли и теперь покупатель все же увидев каким может быть жилье начинает с осторожностью подходить к выбору объекта.


Жертви маркетингу!
Як можна купити юніт по 1600 якщо є Жк тампере і крістер град по 700.
Це все результат навіювання форумної секти дорожая!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12

  Santehnik написав:Украинка классный город, который минимально недооценен.
Я там проводил очень много времени в течении полу года в летний период. Там стык двух рек и огромная лесная зона в результате чего шикарная природа. Там пустая трасса на Киев из-за чего оттуда можно добраться в ряд мест по Киеву быстрее чем с Троещины. При этом через город практически нет транзитного потока, поэтому там мало машин ездит. На велике было куча интересных маршрутов куда поехать покататься, на реках народ на мотыках и яхтах плавает. Для народу там есть промзона с нормально работающими предприятиями.
Если бы там строился нормальный жк, а не убожество Ривер Хаус, я бы взял там однушку небольшую что бы по выходным там зависать вместо дачи. Жк Украинка кстати довольно таки хороший получился. Нормальная загородная недвига, все эти Софиевские Борщаги и рядом не стояли. Но увы, застройка города не ведётся вообще. А Обухов где застройка идёт - не то.
Единственное что меня там напрягало - магазинов круглосуточных нет.

Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.

Ривер хауз на котловане что то около двадцати куе был, если не ошибаюсь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:15

  Santehnik написав:
Понять людей легко — еще вчера, имея на руках $30 тыс., покупатель претендовал на двухкомнатную квартиру,

Что она гонит? 30*28=840, 30*25=750. Не было никогда нормальных двух по 840. За эти деньги вон весной только Оранж свою 53 метровую двуху пытался продать и всё.

Претендовал и мог купить-разные возможности. Имеется в виду, что можно было оплатить такой суммой 50-80% стоимости двушки, рассчитывая дальше на рассрочку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.

Да, в 2017 проезд еще по 18 был. Сейчас по 30 уже не интересно по деньгам, но по времени там где-то 35 минут ходу до Выдубичей. Поэтому этот город хоть и дальше чем условный Ирпень или Софиевская Борщага, но в центр можно доехать достаточно быстро.
Еще минус в том что там зимой делать нечего вообще. Но среди пригородов для меня он самый интересный.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:53

  Santehnik написав:
  hume написав:Может как для дачи и неплохо (однушка), но по факту 2/3 Украинки едет в Киев на работу. Проезд 30 грн до выдубичей. То есть в среднем 100 грн в день.

Да, в 2017 проезд еще по 18 был. Сейчас по 30 уже не интересно по деньгам, но по времени там где-то 35 минут ходу до Выдубичей. Поэтому этот город хоть и дальше чем условный Ирпень или Софиевская Борщага, но в центр можно доехать достаточно быстро.
Еще минус в том что там зимой делать нечего вообще. Но среди пригородов для меня он самый интересный.

Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку

Там последний норм жк построили в 2015 году, после этого один замороженный без доков и одно убожество 16 этажное ну и эпичный недострой прямо на въезде как памятник))
Зато в полях Соф Борщаги где нет НИЧЕГО клепают как пирожки. Где логика не знаю.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:06

  Santehnik написав:
  antey1969 написав:Если интересный, значит стройки вскоре заполнят всю Украинку под завязку

Там последний норм жк построили в 2015 году, после этого один замороженный без доков и одно убожество 16 этажное))
Зато в полях Соф Борщаги где нет НИЧЕГО клепают как пирожки. Где логика не знаю.

Там мэр все под себя гребла, сейчас ее чутка отодвинут - и пойдет жара
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну че, гривнеукрепляж закончился. Начинает нас колбасить.
airmax78
 
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