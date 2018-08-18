Santehnik написав:

Украинка классный город, который минимально недооценен.Я там проводил очень много времени в течении полу года в летний период. Там стык двух рек и огромная лесная зона в результате чего шикарная природа. Там пустая трасса на Киев из-за чего оттуда можно добраться в ряд мест по Киеву быстрее чем с Троещины. При этом через город практически нет транзитного потока, поэтому там мало машин ездит. На велике было куча интересных маршрутов куда поехать покататься, на реках народ на мотыках и яхтах плавает. Для народу там есть промзона с нормально работающими предприятиями.Если бы там строился нормальный жк, а не убожество Ривер Хаус, я бы взял там однушку небольшую что бы по выходным там зависать вместо дачи. Жк Украинка кстати довольно таки хороший получился. Нормальная загородная недвига, все эти Софиевские Борщаги и рядом не стояли. Но увы, застройка города не ведётся вообще. А Обухов где застройка идёт - не то.Единственное что меня там напрягало - магазинов круглосуточных нет.