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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1895189618971898

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:07

  airmax78 написав:Ну че, гривнеукрепляж закончился. Начинает нас колбасить.

две гривны за два дня.

Кста а что там за черные лебедя в дойчландии ?
Падает промпроизводство и все пропало ?

Мировые фондовые индексы в боковике уже полгода, а ведь до этого почти десять лет давали столько что ни крушам ни овгз и не снилось.
Если народ массово побежит из стоков будет интересно...
Трибека может конечно мечтать что ынвешторы побегут в человекокапсулы возле БСА но это врядли...
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:15

  es77 написав: Мировые фондовые индексы в боковике уже полгода, а ведь до этого почти десять лет давали столько что ни крушам ни овгз и не снилось.


Трибека может конечно мечтать что ынвешторы побегут в человекокапсулы возле БСА но это вряд


И сколько не снилось? Мы же на финфоруме ))

Недвижимость в формате «воздух->готовое + ремонт» принесла в Киеве за последние 3 года около +70+100% к вложенным средствам.

Проблем с арендаторами не наблюдается - ломятся, есть возможность выбирать кого впускать, кого отправлять восвоясе.

А шо у вас?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:28

  investorkiev написав:А шо у вас?

Посыпаю голову пеплом.
Круши это святое и вообще эталон инвестирования.
Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.

Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд.
Так вот с весны машинка сломалась.
Не їде.
Интересно что дальше ?
В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...
es77
 
Повідомлень: 984
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37

  es77 написав:
  investorkiev написав:А шо у вас?

Посыпаю голову пеплом.
Круши это святое и вообще эталон инвестирования.
Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.

Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд.
Так вот с весны машинка сломалась.
Не їде.
Интересно что дальше ?
В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...


В 3 раза за 9 лет - это никак не +30% в год, а хорошо если +15% в год, нет под рукой екселя посчитать точно.

Думаю что круши за 9 лет тоже имеют шансы утроить вложенный капитал (аренда+ продажа в конце).

По поводу «сдует».

В первую очередь в кризис ж.опа начнется во всяких Полтавах, Кривых рогах, Днепрах, вернутся дупомои и клубникособиратели на ридну Тернопольщину...

Куда же все эти безработные ломанутся в поисках работы... Киев?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:48

investorkiev
В стоках стоках платят дивиденды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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33
7
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Круши это святое и вообще эталон инвестирования.
Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах

ага
И название индекса будет угрожающим:"CRUSH" :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:07

  zzzzzz написав:investorkiev
В стоках стоках платят дивиденды.


Та вы шо? И кто ж платит 15% дивидендов? кАкие компании из sp500?


А вот кстати что говорят о ситуации по настоящему крупные лендлорды (владелец Дримтауна)

Ждут ТуЗеМун!


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investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:17

  investorkiev написав:
  es77 написав:
  investorkiev написав:А шо у вас?

Посыпаю голову пеплом.
Круши это святое и вообще эталон инвестирования.
Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.

Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд.
Так вот с весны машинка сломалась.
Не їде.
Интересно что дальше ?
В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...


В 3 раза за 9 лет - это никак не +30% в год, а хорошо если +15% в год, нет под рукой екселя посчитать точно.

Думаю что круши за 9 лет тоже имеют шансы утроить вложенный капитал (аренда+ продажа в конце).

По поводу «сдует».

В первую очередь в кризис ж.опа начнется во всяких Полтавах, Кривых рогах, Днепрах, вернутся дупомои и клубникособиратели на ридну Тернопольщину...

Куда же все эти безработные ломанутся в поисках работы... Киев?

В Донецк конечно же
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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