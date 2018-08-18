Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ну че, гривнеукрепляж закончился. Начинает нас колбасить.
две гривны за два дня.
Кста а что там за черные лебедя в дойчландии ? Падает промпроизводство и все пропало ?
Мировые фондовые индексы в боковике уже полгода, а ведь до этого почти десять лет давали столько что ни крушам ни овгз и не снилось. Если народ массово побежит из стоков будет интересно... Трибека может конечно мечтать что ынвешторы побегут в человекокапсулы возле БСА но это врядли...
Посыпаю голову пеплом. Круши это святое и вообще эталон инвестирования. Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.
Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд. Так вот с весны машинка сломалась. Не їде. Интересно что дальше ? В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...
Посыпаю голову пеплом. Круши это святое и вообще эталон инвестирования. Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.
Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд. Так вот с весны машинка сломалась. Не їде. Интересно что дальше ? В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...
В 3 раза за 9 лет - это никак не +30% в год, а хорошо если +15% в год, нет под рукой екселя посчитать точно.
Думаю что круши за 9 лет тоже имеют шансы утроить вложенный капитал (аренда+ продажа в конце).
По поводу «сдует».
В первую очередь в кризис ж.опа начнется во всяких Полтавах, Кривых рогах, Днепрах, вернутся дупомои и клубникособиратели на ридну Тернопольщину...
Куда же все эти безработные ломанутся в поисках работы... Киев?
Посыпаю голову пеплом. Круши это святое и вообще эталон инвестирования. Скоро как расстояния измеряют в метрах ROI будут указывать к крушах.
Относительно рынков акций - усредненные индексы показывали подъем втрое за период 2009- начало 2018. Т.е. в среднем около 30% в год уверенно 9 лет подряд. Так вот с весны машинка сломалась. Не їде. Интересно что дальше ? В тот рынок ведь бабла влито.... Если бульбашка скажет "пук" может ведь и круши сдуть ненароком...
В 3 раза за 9 лет - это никак не +30% в год, а хорошо если +15% в год, нет под рукой екселя посчитать точно.
Думаю что круши за 9 лет тоже имеют шансы утроить вложенный капитал (аренда+ продажа в конце).
По поводу «сдует».
В первую очередь в кризис ж.опа начнется во всяких Полтавах, Кривых рогах, Днепрах, вернутся дупомои и клубникособиратели на ридну Тернопольщину...
Куда же все эти безработные ломанутся в поисках работы... Киев?