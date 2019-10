Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42

investorkiev написав: kingkongovets написав: эти "лендлорды" и гитлера в свое время поддерживали и финансировали под девизом "а ты думай о себе"

жадность - плохой советчик

но кому я это объясняю? эти "лендлорды" и гитлера в свое время поддерживали и финансировали под девизом "а ты думай о себе"жадность - плохой советчикно кому я это объясняю?



Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер??? Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер???



вот в чем ты традиционно стабильна, натаха, так это в постоянной демонстрации полнейшего отсутствия базовых знаний)

да, я именно об этом вот в чем ты традиционно стабильна, натаха, так это в постоянной демонстрации полнейшего отсутствия базовых знаний)да, я именно об этом

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.