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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:36

  kingkongovets написав:эти "лендлорды" и гитлера в свое время поддерживали и финансировали под девизом "а ты думай о себе"
жадность - плохой советчик
но кому я это объясняю? :mrgreen:


Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер???
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А вот кстати что говорят о ситуации по настоящему крупные лендлорды (владелец Дримтауна)

Переживает, бедняга, что его Дрим никому не нужным станет? Достаточно планов одного В. Алиева, который, если правда, хочет построить десяток ТРЦ , каждый из которых будет больше Лавины. А если и еще кто-то подобное захочет строить, то ...
Надеюсь, инвесторы не сделают ошибок 2005-2008 г.г. и не станут направлять инвестиции в банки на кредитование. Если китайцы десятку приготовили, то на скупку земель, а не на постройку метро, как Виталик обещал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:эти "лендлорды" и гитлера в свое время поддерживали и финансировали под девизом "а ты думай о себе"
жадность - плохой советчик
но кому я это объясняю? :mrgreen:


Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер???


вот в чем ты традиционно стабильна, натаха, так это в постоянной демонстрации полнейшего отсутствия базовых знаний)
да, я именно об этом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добавим в игнор злую обезьянку.

Иксперды, какое мнение по данному закону?

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/1 ... egram-news

Как по мне, то Зекоманда успешно осуществляет пункт1 программы «туземун» - остановку строек, создание дефицита.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:40

  investorkiev написав:Добавим в игнор злую обезьянку.

Иксперды, какое мнение по данному закону?

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/1 ... egram-news

Как по мне, то Зекоманда успешно осуществляет пункт1 программы «туземун» - остановку строек, создание дефицита.

Сколько выступлений уже "владчиков в новый Элит центр" с перекрытиями улиц ожидают теперь? Мало евроблях..
Sanna
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