Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер???
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:36
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Переживает, бедняга, что его Дрим никому не нужным станет? Достаточно планов одного В. Алиева, который, если правда, хочет построить десяток ТРЦ , каждый из которых будет больше Лавины. А если и еще кто-то подобное захочет строить, то ...
Надеюсь, инвесторы не сделают ошибок 2005-2008 г.г. и не станут направлять инвестиции в банки на кредитование. Если китайцы десятку приготовили, то на скупку земель, а не на постройку метро, как Виталик обещал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42
вот в чем ты традиционно стабильна, натаха, так это в постоянной демонстрации полнейшего отсутствия базовых знаний)
да, я именно об этом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добавим в игнор злую обезьянку.
Иксперды, какое мнение по данному закону?
Как по мне, то Зекоманда успешно осуществляет пункт1 программы «туземун» - остановку строек, создание дефицита.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:40
Сколько выступлений уже "владчиков в новый Элит центр" с перекрытиями улиц ожидают теперь? Мало евроблях..
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