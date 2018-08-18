Опять х.ню сморозил - меламуд и корогодский евреи, какой нафиг гитлер???
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:36
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Переживает, бедняга, что его Дрим никому не нужным станет? Достаточно планов одного В. Алиева, который, если правда, хочет построить десяток ТРЦ , каждый из которых будет больше Лавины. А если и еще кто-то подобное захочет строить, то ...
Надеюсь, инвесторы не сделают ошибок 2005-2008 г.г. и не станут направлять инвестиции в банки на кредитование. Если китайцы десятку приготовили, то на скупку земель, а не на постройку метро, как Виталик обещал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42
вот в чем ты традиционно стабильна, натаха, так это в постоянной демонстрации полнейшего отсутствия базовых знаний)
да, я именно об этом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добавим в игнор злую обезьянку.
Иксперды, какое мнение по данному закону?
Как по мне, то Зекоманда успешно осуществляет пункт1 программы «туземун» - остановку строек, создание дефицита.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:40
Сколько выступлений уже "владчиков в новый Элит центр" с перекрытиями улиц ожидают теперь? Мало евроблях..
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:45
доо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:52
kingkongovets
не цепляйтесь к словам. Речь о прожиточном минимуме, который на 01/01/2019 был 1931 грн. Он говорит про 4 000, которые надо установить на законодательном уровне.
К примеру пенсы получают 2200-3500, а им государство еще субсидию подкидывает, бесплатные лекарства и монетизацию проезда. Думаю столько и выходит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1500 НМДГ.
1500*17=25 500 грн.
Мне всё ясно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поделюсь наблюдением на тему "куда инвестировать деньги".
Все остальные варианты, кроме недвижимости, временные, ликвидные. Депо открыл-закрыл. А недвигу купил, сдал и не продаешь.
Поэтому со временем свободные деньги оказываются в недвиге. Черная дыра. Туда входит, обратно не выходит.
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