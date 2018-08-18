Додано: Сер 02 жов, 2019 16:52

kingkongovets

не цепляйтесь к словам. Речь о прожиточном минимуме, который на 01/01/2019 был 1931 грн. Он говорит про 4 000, которые надо установить на законодательном уровне.

К примеру пенсы получают 2200-3500, а им государство еще субсидию подкидывает, бесплатные лекарства и монетизацию проезда. Думаю столько и выходит

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s