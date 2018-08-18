Додано: Сер 02 жов, 2019 18:50

investorkiev написав: airmax78 написав: Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи. Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.



ХЗ, наверное.



Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.



Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.



Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз... ХЗ, наверное.Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...

Я не планировал покупать трешку (не такая уж она и убитая). Подвернулся хороший вариант и не смог пройти мимо, а задним числом подвел под эту покупку теорию, оценив все все преимущества такого вложения.1. Трешки покупают чтобы жить, а не под аренду. Жить сейчас модно в красивом новострое с, якобы, низкими коммунальными. Жить модно в хорошем ремонте, а делать хороший ремонт в советских панельках это как тюнинговать Запорожец. Поэтому спрос на трешки в старом фонде минимальный - цена подбирается к цене однушки.2. Бум гостинок показывает, что одинокому арендатору зачастую однушка это слишком много. Готовят минимум, вещей минимум, работают много, домой приходят спать. Минус гостинки это кухня в комнате, и общий коридор, где все ходят орут под дверью. Может компании из 2-3 знакомых, которые хорошо ладят друг с другом, будет лучше жить в трешке с простым, но чистым современным ремонтом и мебелью? На рынке таких предложений не много. В основном покомнатно сдают бабушатники.