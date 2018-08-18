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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1897189818991900

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:50

  Vlad442 написав:Поделюсь наблюдением на тему "куда инвестировать деньги".
Все остальные варианты, кроме недвижимости, временные, ликвидные. Депо открыл-закрыл. А недвигу купил, сдал и не продаешь.
Поэтому со временем свободные деньги оказываются в недвиге. Черная дыра. Туда входит, обратно не выходит.


это от страха и/или незнания других инструментов
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:50

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.


ХЗ, наверное.

Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.

Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.

Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...

Я не планировал покупать трешку (не такая уж она и убитая). Подвернулся хороший вариант и не смог пройти мимо, а задним числом подвел под эту покупку теорию, оценив все все преимущества такого вложения.
1. Трешки покупают чтобы жить, а не под аренду. Жить сейчас модно в красивом новострое с, якобы, низкими коммунальными. Жить модно в хорошем ремонте, а делать хороший ремонт в советских панельках это как тюнинговать Запорожец. Поэтому спрос на трешки в старом фонде минимальный - цена подбирается к цене однушки.
2. Бум гостинок показывает, что одинокому арендатору зачастую однушка это слишком много. Готовят минимум, вещей минимум, работают много, домой приходят спать. Минус гостинки это кухня в комнате, и общий коридор, где все ходят орут под дверью. Может компании из 2-3 знакомых, которые хорошо ладят друг с другом, будет лучше жить в трешке с простым, но чистым современным ремонтом и мебелью? На рынке таких предложений не много. В основном покомнатно сдают бабушатники.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:это от страха и/или незнания других инструментов

Всю свою сознательную жизнь (с начала 90-ых) я видел множество "других инструментов". Хрусталь, водка/мыло, Сбербанк СССР, мммы, акции, земля и т. п. В конце концов все обратилось в пыль, а недвижимость в крупных городах (особенно сдаваемая в аренду) сохранила свою ценность. Может сейчас мы становимся частью цивилизованного мира и будут другие инструменты, а может сегодняшние модные темы, типа биткойна, ОВГЗ или акции Теслы, завтра обнулятся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:07

  Vlad442 написав: я видел множество "других инструментов". Хрусталь, водка/мыло, Сбербанк СССР, мммы


не сомневаюсь, о том и говорю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:47

https://varlamov.ru/3623395.html просто как иллюстрация того куда продолжает идти Киев.
LordEmerald
 
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