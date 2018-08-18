Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Поделюсь наблюдением на тему "куда инвестировать деньги". Все остальные варианты, кроме недвижимости, временные, ликвидные. Депо открыл-закрыл. А недвигу купил, сдал и не продаешь. Поэтому со временем свободные деньги оказываются в недвиге. Черная дыра. Туда входит, обратно не выходит.
airmax78 написав:Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
ХЗ, наверное.
Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.
Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.
Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...
Я не планировал покупать трешку (не такая уж она и убитая). Подвернулся хороший вариант и не смог пройти мимо, а задним числом подвел под эту покупку теорию, оценив все все преимущества такого вложения. 1. Трешки покупают чтобы жить, а не под аренду. Жить сейчас модно в красивом новострое с, якобы, низкими коммунальными. Жить модно в хорошем ремонте, а делать хороший ремонт в советских панельках это как тюнинговать Запорожец. Поэтому спрос на трешки в старом фонде минимальный - цена подбирается к цене однушки. 2. Бум гостинок показывает, что одинокому арендатору зачастую однушка это слишком много. Готовят минимум, вещей минимум, работают много, домой приходят спать. Минус гостинки это кухня в комнате, и общий коридор, где все ходят орут под дверью. Может компании из 2-3 знакомых, которые хорошо ладят друг с другом, будет лучше жить в трешке с простым, но чистым современным ремонтом и мебелью? На рынке таких предложений не много. В основном покомнатно сдают бабушатники.
trololo написав:это от страха и/или незнания других инструментов
Всю свою сознательную жизнь (с начала 90-ых) я видел множество "других инструментов". Хрусталь, водка/мыло, Сбербанк СССР, мммы, акции, земля и т. п. В конце концов все обратилось в пыль, а недвижимость в крупных городах (особенно сдаваемая в аренду) сохранила свою ценность. Может сейчас мы становимся частью цивилизованного мира и будут другие инструменты, а может сегодняшние модные темы, типа биткойна, ОВГЗ или акции Теслы, завтра обнулятся.