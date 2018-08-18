Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Поделюсь наблюдением на тему "куда инвестировать деньги". Все остальные варианты, кроме недвижимости, временные, ликвидные. Депо открыл-закрыл. А недвигу купил, сдал и не продаешь. Поэтому со временем свободные деньги оказываются в недвиге. Черная дыра. Туда входит, обратно не выходит.
airmax78 написав:Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
ХЗ, наверное.
Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.
Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.
Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...
Я не планировал покупать трешку (не такая уж она и убитая). Подвернулся хороший вариант и не смог пройти мимо, а задним числом подвел под эту покупку теорию, оценив все все преимущества такого вложения. 1. Трешки покупают чтобы жить, а не под аренду. Жить сейчас модно в красивом новострое с, якобы, низкими коммунальными. Жить модно в хорошем ремонте, а делать хороший ремонт в советских панельках это как тюнинговать Запорожец. Поэтому спрос на трешки в старом фонде минимальный - цена подбирается к цене однушки. 2. Бум гостинок показывает, что одинокому арендатору зачастую однушка это слишком много. Готовят минимум, вещей минимум, работают много, домой приходят спать. Минус гостинки это кухня в комнате, и общий коридор, где все ходят орут под дверью. Может компании из 2-3 знакомых, которые хорошо ладят друг с другом, будет лучше жить в трешке с простым, но чистым современным ремонтом и мебелью? На рынке таких предложений не много. В основном покомнатно сдают бабушатники.
trololo написав:это от страха и/или незнания других инструментов
Всю свою сознательную жизнь (с начала 90-ых) я видел множество "других инструментов". Хрусталь, водка/мыло, Сбербанк СССР, мммы, акции, земля и т. п. В конце концов все обратилось в пыль, а недвижимость в крупных городах (особенно сдаваемая в аренду) сохранила свою ценность. Может сейчас мы становимся частью цивилизованного мира и будут другие инструменты, а может сегодняшние модные темы, типа биткойна, ОВГЗ или акции Теслы, завтра обнулятся.
Сегодня НАБУ объявило подозрение Микитасю, за ЖК Аристократ на Печерске.
2 жовтня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.
zzzzzz написав:Сегодня НАБУ объявило подозрение Микитасю, за ЖК Аристократ на Печерске.
2 жовтня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.
"у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»)." чётаржал, так и вижу как микитась сначала долго поджаривал утюгом главного нацгвардейца где то в гараже или подвале приковав наручниками к трубе, потом привез его в багажнике к своему нотариусу где тот все и подписал под стволом реально аль капоне и дон карлеоне нервно курят в сторонке увы набу оказалось большим ПУКОМ...жду процессов антирорсуда...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 02 жов, 2019 20:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zzzzzz написав:Прохожий Думаю суд назначит залог 10-20 млн.грн. Если вообще не отпустит под личное обязательство
Может Кличко придет в суд поддержать брателло
ззззужжжжжащий, вам неоднократно указывали про вашу большую проблему с перевариванием большого объема информации где ефремов? где насиров? где сотни и тысячи остальных гнид? уже не интересны ни набу ни гбр? адрейилибогдан взял старт так что свинарчуки всей семьей отдыхают а вы набрасывайте дальше гуано на вентилятор, "полезные идиоты" это выгодно, им не нужно даже платить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский