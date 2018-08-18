Додано: Сер 02 жов, 2019 20:13

zzzzzz написав: Сегодня НАБУ объявило подозрение Микитасю, за ЖК Аристократ на Печерске.



2 жовтня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.



https://nabu.gov.ua/novyny/eksnarodnomu ... A-XF9sB2Z0

у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»)

."чётаржал, так и вижу как микитась сначала долго поджаривал утюгом главного нацгвардейца где то в гараже или подвале приковав наручниками к трубе, потом привез его в багажнике к своему нотариусу где тот все и подписал под стволомреально аль капоне и дон карлеоне нервно курят в сторонкеувы набу оказалось большим ПУКОМ...жду процессов антирорсуда...