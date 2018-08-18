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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1899190019011902>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:42

Прохожий.

Если я тут начну писать что то больше чем тема ветки, вы же первый поднимите тут скандал что я офтопом занимаюсь.

Но при этом уже сделали далеко идушие выводы )))

Если я чего то не пишу это не значит что я этого не знаю или не понимаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:54

zzzzzz
несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $?
а про "мир который держится на доверии"?
думаете просто так?
какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили?
какие выводы сделали?
вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник"
...а оно "во как иваныч"... :mrgreen:

зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эхххх, жаль нет гривны на скупку доларов ПА24.20 :(

Вообще мне происходящее в стране начинает нравиться!!
Цирк уехал, клоуны остались!!

Происходят вещи, способные переформатировать весь КРЖН да и вообще жизнь в стране.

1) максимально блокировка строек, отжим застройщиков

2) немедленное внесение законопроекта о рынке земли, без ограничений по нерезам!!! Бабло польется рекой!!! Жаль что музыка будет играть недолго! Зельцер, жги!!!

3) первые жирные ласточки - в Днепре остановилось сразу 2 меткомбината, на одном 9500 работников, на другом не знаю.
Ждем минимум + 3000понаехов из Днепра в Киев уже к новому году!!!

4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась, если не слишком неповоротливый - то можно пролезть.

После этого: зажигание, подпал топлива, отсоединяются стойки космодрома от нашей РАКЕТЫ и взлет!!! Главное успеть слиться до потери третьей ступени....


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investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:28

  investorkiev написав:Эхххх, жаль нет гривны на скупку доларов ПА24.20 :(

Вообще мне происходящее в стране начинает нравиться!!
Цирк уехал, клоуны остались!!

Происходят вещи, способные переформатировать весь КРЖН да и вообще жизнь в стране.

1) максимально блокировка строек, отжим застройщиков

2) немедленное внесение законопроекта о рынке земли, без ограничений по нерезам!!! Бабло польется рекой!!! Жаль что музыка будет играть недолго! Зельцер, жги!!!

3) первые жирные ласточки - в Днепре остановилось сразу 2 меткомбината, на одном 9500 работников, на другом не знаю.
Ждем минимум + 3000понаехов из Днепра в Киев уже к новому году!!!

4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась, если не слишком неповоротливый - то можно пролезть.

После этого: зажигание, подпал топлива, отсоединяются стойки космодрома от нашей РАКЕТЫ и взлет!!! Главное успеть слиться до потери третьей ступени....

Главное чтобы с ракетой вот так не получилось:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась


только немецкая формула обозначает на самом деле то что ваш ТУЗЕМУН отменяется, и не только в 2020, но и в 2030 и в 2040.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась


только немецкая формула обозначает на самом деле то что ваш ТУЗЕМУН отменяется, и не только в 2020, но и в 2030 и в 2040.



Наоборот - мир означает вал инвестиций, с Запада и Востока. Десятки миллиардов доларов стоят на пороге и ждут когда их пригласят.

Ракета на старте, уже под парами, как на картинке.

Через буквально 12 месяцев (мгновение по меркам КРЖН) ситуация станет как в Лондоне, как была в Киеве в 2008 году: если не получил наследство от бабушки, то купить нереально- настолько большие цены. Даже ТОПы могли тогда претендовать только на хрущ в прицентралье в кредит.

Теория родового капитала заиграет новыми красками.

#туЗеМун
#лендлордыВизионеры
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investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:27

Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:34

  trololo написав:Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс.

Я думаю это нервное. У меня сегодня тоже куевое настроение. В воздухе пахнет не только горящими торфянниками, но и чем-то более опасным. Трибека убеждает себя, что это запах ракетного топлива - просто такая защитная реакция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:38

  airmax78 написав:
  trololo написав:Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс.

Я думаю это нервное. У меня сегодня тоже куевое настроение. В воздухе пахнет не только горящими торфянниками, но и чем-то более опасным. Трибека убеждает себя, что это запах ракетного топлива - просто такая защитная реакция.


серьезна? а шо ж такоэ?
у вас жэ ж вроде все хорошо? (с)

зы: ну с трибекой то давно все понятно, но меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как альтернативу недвиге, улетающую в космос на туземуне, хочу попробовать hugs fund от Эрика Наймана, кто сталкивался, есть отзывы?
investorkiev
 
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