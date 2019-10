Додано: Сер 02 жов, 2019 22:38

airmax78 написав: trololo написав: Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс. Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс.

Я думаю это нервное. У меня сегодня тоже куевое настроение. В воздухе пахнет не только горящими торфянниками, но и чем-то более опасным. Трибека убеждает себя, что это запах ракетного топлива - просто такая защитная реакция. Я думаю это нервное. У меня сегодня тоже куевое настроение. В воздухе пахнет не только горящими торфянниками, но и чем-то более опасным. Трибека убеждает себя, что это запах ракетного топлива - просто такая защитная реакция.



серьезна? а шо ж такоэ?

у вас жэ ж вроде все хорошо? (с)



зы: ну с трибекой то давно все понятно, но меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг серьезна? а шо ж такоэ?у вас жэ ж вроде все хорошо? (с)зы: ну с трибекой то давно все понятно, но меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.