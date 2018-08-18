Прохожий.
Если я тут начну писать что то больше чем тема ветки, вы же первый поднимите тут скандал что я офтопом занимаюсь.
Но при этом уже сделали далеко идушие выводы )))
Если я чего то не пишу это не значит что я этого не знаю или не понимаю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:42
Прохожий.
Если я тут начну писать что то больше чем тема ветки, вы же первый поднимите тут скандал что я офтопом занимаюсь.
Но при этом уже сделали далеко идушие выводы )))
Если я чего то не пишу это не значит что я этого не знаю или не понимаю.
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:54
zzzzzz
несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $?
а про "мир который держится на доверии"?
думаете просто так?
какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили?
какие выводы сделали?
вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник"
...а оно "во как иваныч"...
зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эхххх, жаль нет гривны на скупку доларов ПА24.20
Вообще мне происходящее в стране начинает нравиться!!
Цирк уехал, клоуны остались!!
Происходят вещи, способные переформатировать весь КРЖН да и вообще жизнь в стране.
1) максимально блокировка строек, отжим застройщиков
2) немедленное внесение законопроекта о рынке земли, без ограничений по нерезам!!! Бабло польется рекой!!! Жаль что музыка будет играть недолго! Зельцер, жги!!!
3) первые жирные ласточки - в Днепре остановилось сразу 2 меткомбината, на одном 9500 работников, на другом не знаю.
Ждем минимум + 3000понаехов из Днепра в Киев уже к новому году!!!
4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась, если не слишком неповоротливый - то можно пролезть.
После этого: зажигание, подпал топлива, отсоединяются стойки космодрома от нашей РАКЕТЫ и взлет!!! Главное успеть слиться до потери третьей ступени....
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:28
Главное чтобы с ракетой вот так не получилось:
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
только немецкая формула обозначает на самом деле то что ваш ТУЗЕМУН отменяется, и не только в 2020, но и в 2030 и в 2040.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15
Наоборот - мир означает вал инвестиций, с Запада и Востока. Десятки миллиардов доларов стоят на пороге и ждут когда их пригласят.
Ракета на старте, уже под парами, как на картинке.
Через буквально 12 месяцев (мгновение по меркам КРЖН) ситуация станет как в Лондоне, как была в Киеве в 2008 году: если не получил наследство от бабушки, то купить нереально- настолько большие цены. Даже ТОПы могли тогда претендовать только на хрущ в прицентралье в кредит.
Теория родового капитала заиграет новыми красками.
#туЗеМун
#лендлордыВизионеры
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:27
Трибека уже как уня, с утра кризисами пугает, а к вечеру накатит и на Марс.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:34
Я думаю это нервное. У меня сегодня тоже куевое настроение. В воздухе пахнет не только горящими торфянниками, но и чем-то более опасным. Трибека убеждает себя, что это запах ракетного топлива - просто такая защитная реакция.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:38
серьезна? а шо ж такоэ?
у вас жэ ж вроде все хорошо? (с)
зы: ну с трибекой то давно все понятно, но меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как альтернативу недвиге, улетающую в космос на туземуне, хочу попробовать hugs fund от Эрика Наймана, кто сталкивался, есть отзывы?
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