Додано: Сер 02 жов, 2019 21:13

Эхххх, жаль нет гривны на скупку доларов ПА24.20Вообще мне происходящее в стране начинает нравиться!!Цирк уехал, клоуны остались!!Происходят вещи, способные переформатировать весь КРЖН да и вообще жизнь в стране.1) максимально блокировка строек, отжим застройщиков2) немедленное внесение законопроекта о рынке земли, без ограничений по нерезам!!! Бабло польется рекой!!! Жаль что музыка будет играть недолго! Зельцер, жги!!!3) первые жирные ласточки - в Днепре остановилось сразу 2 меткомбината, на одном 9500 работников, на другом не знаю.Ждем минимум + 3000понаехов из Днепра в Киев уже к новому году!!!4) как раз сейчас организуется минимайдан- против немецкой формулы, раскачивается ситуация - а значит форточка возможностей перед ракетой 2020 года ТУЗЕМУН еще немного приоткрылась, если не слишком неповоротливый - то можно пролезть.После этого: зажигание, подпал топлива, отсоединяются стойки космодрома от нашей РАКЕТЫ и взлет!!! Главное успеть слиться до потери третьей ступени....