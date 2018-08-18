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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1899190019011902

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51

investorkiev

Твой широко улыбающийся Гагарин сделал мой вечер :mrgreen:

Фотка зачет)))

пс. вообще конечно в разных сегментах цены ведут себя по разному
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:52

  kingkongovets написав:меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг

Так а нафига ему работать, имея лям баксов?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:41

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг

Так а нафига ему работать, имея лям баксов?


  investorkiev написав:Добавим в игнор злую обезьянку.


ты шо вообще за свои слова отвечать не в состоянии?
ты ж патологическая лгунишка
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 02 жов, 2019 23:49, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:43

  Прохожий написав:zzzzzz
несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $?
а про "мир который держится на доверии"?
думаете просто так?
какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили?
какие выводы сделали?
вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник"
...а оно "во как иваныч"... :mrgreen:

зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!

Прохожий, снимите с себя корону, и свой пафос приберегите для кого-то другого. На ваш вопрос про валюту я давал ответ, но вы видимо не удосужились его прочитать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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