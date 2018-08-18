investorkiev
Твой широко улыбающийся Гагарин сделал мой вечер
Фотка зачет)))
пс. вообще конечно в разных сегментах цены ведут себя по разному
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Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51
investorkiev
Твой широко улыбающийся Гагарин сделал мой вечер
Фотка зачет)))
пс. вообще конечно в разных сегментах цены ведут себя по разному
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:52
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:41
ты шо вообще за свои слова отвечать не в состоянии?
ты ж патологическая лгунишка
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 02 жов, 2019 23:49, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:43
Прохожий, снимите с себя корону, и свой пафос приберегите для кого-то другого. На ваш вопрос про валюту я давал ответ, но вы видимо не удосужились его прочитать.
Живите своим умом!
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