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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51
investorkiev
Твой широко улыбающийся Гагарин сделал мой вечер
Фотка зачет)))
пс. вообще конечно в разных сегментах цены ведут себя по разному
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 02 жов, 2019 22:52
kingkongovets написав:
меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг
Так а нафига ему работать, имея лям баксов?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:41
investorkiev написав: kingkongovets написав:
меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг
Так а нафига ему работать, имея лям баксов?
investorkiev написав:
Добавим в игнор злую обезьянку.
ты шо вообще за свои слова отвечать не в состоянии?
ты ж патологическая лгунишка
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 02 жов, 2019 23:49, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:43
Прохожий написав:zzzzzz
несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $?
а про "мир который держится на доверии"?
думаете просто так?
какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили?
какие выводы сделали?
вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник"
...а оно "во как иваныч"...
зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!
Прохожий, снимите с себя корону, и свой пафос приберегите для кого-то другого. На ваш вопрос про валюту я давал ответ, но вы видимо не удосужились его прочитать.
Живите своим умом!
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