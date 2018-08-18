Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:zzzzzz несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $? а про "мир который держится на доверии"? думаете просто так? какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили? какие выводы сделали? вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник" ...а оно "во как иваныч"...
зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!
Прохожий, снимите с себя корону, и свой пафос приберегите для кого-то другого. На ваш вопрос про валюту я давал ответ, но вы видимо не удосужились его прочитать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 03 жов, 2019 07:44, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:чётаржал, так и вижу как микитась сначала долго поджаривал утюгом главного нацгвардейца где то в гараже или подвале приковав наручниками к трубе, потом привез его в багажнике к своему нотариусу где тот все и подписал под стволом реально аль капоне и дон карлеоне нервно курят в сторонке увы набу оказалось большим ПУКОМ...
Ну что Вы, Вашими методами они не пользуются, у них всё было полюбовно
Отмечается, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
В 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). "Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 мин. · НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ МАКСИМУ МИКИТАСЮ ВРУЧЕНО КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ вручено клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому Народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Так, прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.