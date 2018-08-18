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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1899190019011902

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:51

investorkiev

Твой широко улыбающийся Гагарин сделал мой вечер :mrgreen:

Фотка зачет)))

пс. вообще конечно в разных сегментах цены ведут себя по разному
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:52

  kingkongovets написав:меня вот уня удивил своим внезапным желанием на пенсию в цветущем возрасте уйти, а ведь так убедительно про любовь к своей работе пел ггг

Так а нафига ему работать, имея лям баксов?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:43

  Прохожий написав:zzzzzz
несколько дней назад задал вам вопрос: уже пора покупать $?
а про "мир который держится на доверии"?
думаете просто так?
какую информацию к размышлению из этих вопросов вы получили?
какие выводы сделали?
вот уну например постебался что "пенсы" не влияют на "курсовой маятник"
...а оно "во как иваныч"... :mrgreen:

зы: в понедельник утром всем кому хотел из своего окружения дал посыл: срочно покупать!

Прохожий, снимите с себя корону, и свой пафос приберегите для кого-то другого. На ваш вопрос про валюту я давал ответ, но вы видимо не удосужились его прочитать.


Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 03 жов, 2019 07:44, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Наоборот - мир означает вал инвестиций, с Запада и Востока.


только єта афера не принесет мира, в лучшем случаем ПРМ 2.0

посмотрите в ютубе последнего Романенка ака Сурок, там все расжевано
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:чётаржал, так и вижу как микитась сначала долго поджаривал утюгом главного нацгвардейца где то в гараже или подвале приковав наручниками к трубе, потом привез его в багажнике к своему нотариусу где тот все и подписал под стволом :mrgreen:
реально аль капоне и дон карлеоне нервно курят в сторонке
увы набу оказалось большим ПУКОМ...

Ну что Вы, Вашими методами они не пользуются, у них всё было полюбовно
Отмечается, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").
"Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины"
, Источник: https://censor.net.ua/n3151782
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:11

Спеціалізована антикорупційна прокуратура
2 мин. ·
НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ МАКСИМУ МИКИТАСЮ ВРУЧЕНО КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ вручено клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому Народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Думаю на 10-20 млн сторгуются :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:После этого: зажигание, подпал топлива, отсоединяются стойки космодрома от нашей РАКЕТЫ и взлет!!!


Осталось на всё это дело подёргать рукой, как этот человек...хорошая Рада будет, продуктивная...осень покажет

Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/315177 ... 2#comments
Чукча2
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