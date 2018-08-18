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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:46
Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
Мать купает трехлетнего сына. Тот трогает свои яйца и спрашивает:
— Мам, это мои мозги?
— Пока нет, сынуля, пока нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:49
zzzzzz написав:
прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.
Думаю на 10-20 млн сторгуются
Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.
Думаю на 10-20 млн сторгуются
Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?
К сожалению до этого нам еще очень далеко. Но в любом случае во всем виноват жужащий
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:56
Serg-ik написав:
Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
шо ты бл несешь?
тебе же уже женщины говорят - на работе надо работать и деньги зарабатывать, а не нести ахинею и не ныть в инете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:59
zzzzzz написав: Serg-ik написав: zzzzzz написав:
прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.
Думаю на 10-20 млн сторгуются
Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?
К сожалению до этого нам еще очень далеко. Но в любом случае во всем виноват жужащий
дело микитася - это щас самая животрепещущая проблема в стране бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:10
kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:12
zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.
как дело микитася может повлиять на цены кржн?
а вот политические процессы - очень даже
эксперд блин
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:15
Serg-ik написав:
Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
Мать купает трехлетнего сына. Тот трогает свои яйца и спрашивает:
— Мам, это мои мозги?
— Пока нет, сынуля, пока нет.
киву выбрала тупая ватка. он жеж жз ж-оппоблока
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:16
kingkongovets написав: zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.
как дело микитася может повлиять на цены кржн?
а вот политические процессы - очень даже
эксперд блин
Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:17
zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.
На сколько уменьшится ввод метров в эксплуатацию в 19-20 году благодаря этому?
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