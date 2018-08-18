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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1901190219031904>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:46

  kingkongovets написав:кумир живущего своим умом зеда жрет в сессионном зале
https://ukranews.com/news/657411-dubins ... rady-video
чудаки на букву м понавыбирали бл
шо президент шо депутаты
смачного епта
сплошной туземун нах

Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
Мать купает трехлетнего сына. Тот трогает свои яйца и спрашивает:
— Мам, это мои мозги?
— Пока нет, сынуля, пока нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Думаю на 10-20 млн сторгуются

Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Думаю на 10-20 млн сторгуются

Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?


К сожалению до этого нам еще очень далеко. Но в любом случае во всем виноват жужащий :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:56

  Serg-ik написав:Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы


шо ты бл несешь?
тебе же уже женщины говорят - на работе надо работать и деньги зарабатывать, а не нести ахинею и не ныть в инете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:59

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Думаю на 10-20 млн сторгуются

Что если не сторгуются и оставят под арестом? Сколько застройщиков придёт за разрешениями на строительство? 1. потому что страшно давать взятку или 100500, потому что никто не рискнёт взятку просить?


К сожалению до этого нам еще очень далеко. Но в любом случае во всем виноват жужащий :mrgreen:


дело микитася - это щас самая животрепещущая проблема в стране бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:10

kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:12

  zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.


как дело микитася может повлиять на цены кржн?
а вот политические процессы - очень даже
эксперд блин
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:15

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:кумир живущего своим умом зеда жрет в сессионном зале
https://ukranews.com/news/657411-dubins ... rady-video
чудаки на букву м понавыбирали бл
шо президент шо депутаты
смачного епта
сплошной туземун нах

Примечательно то, что kingkongovets не комментирует ни Киву, ни тех, кто его выбрал. Наверное в этом случае всё как надо, кингу по душе.
Наверное потому, что это мозг Кивы
Мать купает трехлетнего сына. Тот трогает свои яйца и спрашивает:
— Мам, это мои мозги?
— Пока нет, сынуля, пока нет.

киву выбрала тупая ватка. он жеж жз ж-оппоблока
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:16

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.


как дело микитася может повлиять на цены кржн?
а вот политические процессы - очень даже
эксперд блин


Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:17

  zzzzzz написав:kingkongovets
Дело Микитася это одна из важнейших тем этой ветки.
Хотите поговорить про политику, велком на политическую ветку.


На сколько уменьшится ввод метров в эксплуатацию в 19-20 году благодаря этому?
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