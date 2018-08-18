а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:18
а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:21
Пиши исчо
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22
слив засчитан
очередной
зы: и прекращай сюда тащить всю говно шо найдешь на просторах инетика
учись думать
живи своим умом гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:25
kingkongovets, zzzzzz
Народ, прекращайте или идите в ... личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:28
kingkongovets
То есть ты хочешь сказать что про уголовное расследование в отношении одного из крупнейших затройщиков Киева мне не писать на этой ветке ?
ККЦ, ты шо совсем крышей поехал ?
Живите своим умом!
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