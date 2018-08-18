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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1901190219031904

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:18

  zzzzzz написав:
Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.


а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:21

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.

а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал

Пиши исчо :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Тут спорить вообще бесполезно , кроме гиперЭГО ничего нет.

а с тобой кто то спорил?
тебе вопрос задали, а ты как всегда тупо съехал

Пиши исчо :lol:


слив засчитан
очередной

зы: и прекращай сюда тащить всю говно шо найдешь на просторах инетика
учись думать
живи своим умом гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:25

kingkongovets, zzzzzz

Народ, прекращайте или идите в ... личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:28

kingkongovets
То есть ты хочешь сказать что про уголовное расследование в отношении одного из крупнейших затройщиков Киева мне не писать на этой ветке ?
ККЦ, ты шо совсем крышей поехал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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