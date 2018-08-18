Додано: Чет 03 жов, 2019 14:59

airmax78 написав: ценник просто бьет по мозгам. ценник просто бьет по мозгам.

Вот вы мне скажите,чего по приличным местам ходить нищебродам?Есть возможность,ездишь на лексхусе,нет - значит ждёшь ашановскую маршрутку,а потом топаешь пешком.А так ваш меседж не очень понятен,всё равно что залетел в 5-ти звёздочный отель из хостела, и возмущённый возглас: ух ребятушечки,там так дорого,да и виды из окна не очень,вот у нас на поскоте хоть море видно,а там даже этого НЕТ,за что такие деньги,3 или 5 штук зелени за сутки,есть намного дешевле и с лучшим видом,пойду поищу ещё 10 лет))Курс уже ближе к 25,наверное уже спокойнее тем,кто копит в у.е. на вожделенный угол не у тёщи под присмотром?(((