Пиши исчо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:21
Пиши исчо
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22
слив засчитан
очередной
зы: и прекращай сюда тащить всю говно шо найдешь на просторах инетика
учись думать
живи своим умом гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:25
kingkongovets, zzzzzz
Народ, прекращайте или идите в ... личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:52
Кому любопытно под какие ставки реально кредитуют банки ( Глобус и Кредобанк )
Жаль банки не написали сколько стоит страховка жилья и страховка жизни клиента.
Кредобанк
Глобус
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:54
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тепер гілка бачила все. Вася подрочив у раді значить це зниження вартості на 3%.
Яке гомно люди розносять, просто п..ц.
А потім чого живу в обісцяному хрущі
Всім процвітання!
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:22
очевидно что ни на сколько
молодая команда в общем и адрейилибогдан с дружбаном вавришем не могут спокойно смотреть как потоки бабла идут мимо
ничего нового...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скажите спасибо, что Кива не делал этого у Вас в хруще
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрел сегодня квартиру с ремонтом в БФ. В целом все неплохо. Территория очень симпатичная, МОПы в меру модные, хорошие лифты, на этаже - норм. Но, блин, какие-же там грустные виды из окон... И на фоне этих видов ценник просто бьет по мозгам.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:59
Вот вы мне скажите,чего по приличным местам ходить нищебродам?
Есть возможность,ездишь на лексхусе,нет - значит ждёшь ашановскую маршрутку,а потом топаешь пешком.
А так ваш меседж не очень понятен,всё равно что залетел в 5-ти звёздочный отель из хостела, и возмущённый возглас: ух ребятушечки,там так дорого,да и виды из окна не очень,вот у нас на поскоте хоть море видно,а там даже этого НЕТ,за что такие деньги,3 или 5 штук зелени за сутки,есть намного дешевле и с лучшим видом,пойду поищу ещё 10 лет))
Курс уже ближе к 25,наверное уже спокойнее тем,кто копит в у.е. на вожделенный угол не у тёщи под присмотром?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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